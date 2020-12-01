4 بنوك تتفق على سداد مستحقات بقيمة 23 مليار جنيه للمصدرين

قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن هناك بروتوكول تم توقيعه بين البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة و4 بنوك ممثلة فى، المصري لتنمية الصادرات، والأهلي، ومصر، والقاهرة، لسداد مستحقات المصدرين.

اضافت فى تصريحات خاصة أنه تم الإتفاق على سداد 85% من مستحقات المصدرين مقدما، والتى تبلغ نحو 23 مليار جنيه.

تابعت أن الحصص بين البنوك توزع بقيمة 8 مليار جنيه للبنك الاهلى و8 مليار جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات و5 مليار جينه لبنك مصر ونحو ملياري جنيه لبنك القاهرة.

أوضحت أن المصدر يقوم بتقدم طلب بصرف المستحقات فى صندوق دعم الصادرات وبعد الموافقة عليه يتم صرف المستحقات من البنك.

أضافت أن البنك قام بالفعل بصرف حصص للمصدرين بقيمة تصل إلي 800 مليون جنيه حتي الان.

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد كشف الشهر الماضى عن تولى البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85٪، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك.

وقال معيط أن المبادرة تشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.