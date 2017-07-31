4 بنوك تبحث توفير 59 مليون دولار لصالح كيما

المال ـ خاصيعقد تحالف بنوك "الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والعربى الإفريقي"، اجتماعاً خلال الأسبوع الجارى، مع بنك الاستثمار "بلتون"، المستشار المالي لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، لمناقشة طلب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بزيادة مساهمة تلك البنوك فى انشاء مصنع كيما 2، من خلال

المال ـ خاص

يعقد تحالف بنوك “الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والعربى الإفريقي”، اجتماعاً خلال الأسبوع الجارى، مع بنك الاستثمار “بلتون”، المستشار المالي لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، لمناقشة طلب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بزيادة مساهمة تلك البنوك فى انشاء مصنع كيما 2، من خلال توفير 59 مليون دولار، بحسب تصريحات وليد الرشيدى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للشئون المالية والإدارية.

وأشار “الرشيدى” إلى أنه من المقرر مناقشة الوضع المالى لشركة كيما2، خلال الاجتماع، وسيحدد تحالف البنوك موقفة من طلب القابضة، لافتاً إلى أن تحالف البنوك لم يبد رأيه بخصوص زيادة القرض من عدمه.

كان تحالف بنوك “مصر – الأهلى المصرى – القاهرة – العربى الأفريقي”، قد وافق قبل نحو عامين، على إقراض “كيما” تمويلا دولاريا بقيمة 181 مليون دولار، بجانب 800 مليون جنيه بالعملة المحلية، وبدأت الشركة صرف أولى دفعات القرض فى مارس الماضى، لكن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، طلبت مؤخراً إعادة هيكلة مصادر تمويل المشروع الذى بدأ الإعلان عنه منذ نحو 8 سنوات. تتضمن الهيكلة زيادة مساهمة القروض فى المشروع بنحو 59 مليون دولار، لتصل إلى 240 مليون دولار، بدلاً من 181 مليون دولار فى الوقت الحالى.

وتراهن القابضة على موافقة من البنوك، بسبب التطورات التى شهدها سوق السماد فى مصر، خاصة أن الشركات الحكومية أصبح فى مقدروها تصدير %45 من الإنتاج، الأمر الذى يساعد فى مضاعفة إيرادات الشركة.

يقام مصنع كيما 2 الجديد على 60 فدانا، ويستهدف إنتاج 1575 طن يوريا، و1200 طن أمونيا يوميا.