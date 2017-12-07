4 ابتكارات تحصد 300 ألف جنيه من التجاري وفا بنك

فازت 4 ابتكارات بجوائز مالية تقدر بـ 300 ألف جنيه من التجاري وفا بنك إيجيبت. وقام مسؤولي البنك بتسليم الجوائز للفائزين بمسابقات ساحة الابتكار والتي أنطلقت فاعلياتها في 3 ديسمبر لتقام المراحل النهائية ويتم إعلان الفائزين على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات C



فازت 4 ابتكارات بجوائز مالية تقدر بـ 300 ألف جنيه من التجاري وفا بنك إيجيبت.

وقام مسؤولي البنك بتسليم الجوائز للفائزين بمسابقات ساحة الابتكار والتي أنطلقت فاعلياتها في 3 ديسمبر لتقام المراحل النهائية ويتم إعلان الفائزين على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT والذي أقيم بمركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم الإعلان عن المسابقات منذ ثلاثة أشهر حيث تم جمع أكثر من 120 فكرة من مختلف المحافظات المصرية. وتضمنت الفاعليات الختامية مشاركة 47 فريق عمل من شباب المبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة في مجالات الصحة والتعليم والتواصل الإجتماعي والمدن الذكية والمدفوعات الرقمية وتطبيقات إلكترونية التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد قاموا بالدخول في سباقات متتالية للتوصل إلى الفائزين بالمرحلة النهائية.

و عكفت لجنة التحكيم والتي ضمت كبار الخبراء من الشركات وأساتذة الجامعات والأكاديميين والمتخصصين ومنهم نانسي بسيوني مدير إدارة القنوات الرقمية والبديلة بـ “التجاري وفا بنك إيجيبت” على اختيار الفائزين من 47 فريق عمل دخلوا في مواجهات يومية على مدار أربعة أيام للوصول إلى أفضل الإبتكارات.

وتوجه البنك بالتهنئة للفائزين ولكافة المشاركين مؤكداً أن الابتكار يمثل ركيزة رئيسية للتجاري وفا بنك إيجيبت منذ نشأته في السوق المصرية.

وأفادت لجنة التحكيم أن الفائز بالمركز الأول شركة أجرونوما المتخصصة في تصنيع الألواح الخشبية من المخلفات النباتية بجائزة قدرها 100 ألف جنيه مصري في حين فاز بالمركز الثاني شركة إتقان العاملة في مجال تصميم الأثاث لشقق الشباب ذات المساحات الصغيرة بجائزة قدرها 75 جنيه مصري وفاز بالمركز الثالث شركة زاجل إكسبرس للشحن بجائزة قدرها 50 ألف جنيه مصري.

وبمناسبة اختيار عام 2017 كعام للمرأة المصرية والذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية العام، شملت المسابقات جائزة لأفضل الابتكارات المقدمة من الفتيات والسيدات والتي فاز بها شركة Elphas Store وقد قامت بابتكار تطبيق تسوق مبتكر قدمت من خلال كوبونات خصم يتم الحصول عليها عن طريق ممارسة الألعاب التفاعلية الإلكترونية حيث بلغت قيمة الجائزة 75 ألف جنيه مصري.