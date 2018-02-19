4 أهداف تبعد أزارو عن تحطيم رقم عمره 16 عامًا

علي المصري أصبح المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻷهلي، على بعد 4 أهداف فقط، ليصبح الأكثر تسجيلًا في تاريخ الأهلي خلال موسم واحد بالدوري المصري الممتاز، بعدما ابتعد بصدارة هدّافي المسابقة، بعد أن سجل هدفين في…

علي المصري





أصبح المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻷهلي، على بعد 4 أهداف فقط، ليصبح الأكثر تسجيلًا في تاريخ الأهلي خلال موسم واحد بالدوري المصري الممتاز، بعدما ابتعد بصدارة هدّافي المسابقة، بعد أن سجل هدفين في مرمى النصر خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الاثنين، بالجولة الخامسة والعشرين للدوري.

ويحمل أحمد بلال، مهاجم القلعة الحمراء السابق، الرقم القياسي في عدد اﻷهداف المسجلة خلال موسم واحد، برصيد 19 هدفًا في موسم 2002– 2003.

وسجل وليد أزارو 16 هدفًا في الدوري، هذا الموسم، ليعزز صدارته بالترتيب مبتعدًا بفارق 4 أهداف عن الغاني جون أنطوي، مهاجم مصر المقاصة، وعمر السعيد مهاجم وادي دجلة أقرب منافسيه.

وأحرز أزارو هدفين في مرمى النصر الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 16، والثاني في الدقيقة 33 من عُمر المباراة، وهي ثالث ثنائية منذ انضمامه للأهلي بعدما فعلها من قبل أمام الإنتاج الحربي والمقاولون العرب.