4 أنشطة اجتماعية للقابضة للمطارات في 2017

هاجر عمران :قالت بيانات وزعتها وزارة الطيران المدنى اليوم الأربعاء، تحت عنوان "حصاد الوزارة فى عام" إن الشركة القابضة للمطارات نفذت 4 أنشطة للمسئولية الاجتماعية فى 2017. وأوضحت أن المشروع الأول هو إقامة ورشه عمل بعنوان " مخاطر الطيور والحياة البرية علي الحركة الجوية " بمطار شرم

هاجر عمران :

قالت بيانات وزعتها وزارة الطيران المدنى اليوم الأربعاء، تحت عنوان “حصاد الوزارة فى عام” إن الشركة القابضة للمطارات نفذت 4 أنشطة للمسئولية الاجتماعية فى 2017.

وأوضحت أن المشروع الأول هو إقامة ورشه عمل بعنوان ” مخاطر الطيور والحياة البرية علي الحركة الجوية ” بمطار شرم الشيخ الدولي ، و استهدفت الندوة مناقشة سلامة الحركة الجوية من مخاطر الطيور لتقليل الحوادث الخطيرة بالمطارات وذلك في ضوء توصيات منظمة الطيران المدني الدولي وسلطة الطيران المدني.

واضافت أنه تم تنظيم مؤتمر الإجراءات الوقائية للحجاج بالتعاون بين وزارة الصحة وزارة الطيران المدنى الذى استضافته الشركة المصرية للمطارات إلى جانب تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان” سلامتك تهمنا ” و زيارة مستشفى 57357 وتقديم بعض الهدايا البسيطة لهم.

وأقامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ندوة بعنوان ” تدابير الأمن النووي” بهدف رفع التوعية للعاملين بكيفية التعامل مع المواد الاشعاعية والنووية وخطورتها.