4 أفارقة يهربون من روسيا إلى فنلندا باستخدام هويات كأس العالم

رويترز قال حرس الحدود الفنلندي، اليوم الأربعاء، إن 5 أشخاص دخلوا فنلندا بطريق غير مشروع باستخدام أوراق هوية مشجعي كأس العالم لكرة القدم، وطلبوا حق اللجوء. وقال مسؤول كبير في حرس الحدود لرويترز إن طالبي اللجوء وهم نيجيري وثلاثة مغاربة وصيني دخلوا فنلندا من روسيا التي تستضيف نهائيات كأس العالم والتي

رويترز

قال حرس الحدود الفنلندي، اليوم الأربعاء، إن 5 أشخاص دخلوا فنلندا بطريق غير مشروع باستخدام أوراق هوية مشجعي كأس العالم لكرة القدم، وطلبوا حق اللجوء.

وقال مسؤول كبير في حرس الحدود لرويترز إن طالبي اللجوء وهم نيجيري وثلاثة مغاربة وصيني دخلوا فنلندا من روسيا التي تستضيف نهائيات كأس العالم والتي سمحت لحاملي تذاكر المباريات بدخول أراضيها دون تأشيرة.

وقال ماركو ساريكس رئيس إدارة المخاطرة والتحليل في حرس الحدود الفنلندي ”كنا على استعداد لذلك لأننا (عرفنا) أن بالإمكان دخول روسيا دون تأشيرة“.

وقال: ”لكن كانت المفاجأة أن ذلك حدث في بداية البطولة“، مضيفا أنه على علم بأن هناك حالات مماثلة في دول البلطيق وبولندا.

وفنلندا إحدى دول منطقة شينجن الأوروبية التي تضم 19 دولة يمكن اجتياز الحدود بينها دون قيود.

ويتصاعد الغضب الشعبي من الحدود المفتوحة والهجرة في كثير من دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015 الذي شهد تدفق أكثر من مليون لاجئ أغلبهم من دول في الشرق الأوسط وأفريقيا على الاتحاد الأوروبي.

وقال ساريكس إن المواطن النيجيري دخل فنلندا من روسيا يوم الجمعة بجواز سفر برازيلي مزور وتبعه المغاربة يوم الأحد.

وتحقق السلطات الفنلندية مع الخمسة للاشتباه بارتكابهم مخالفات هجرة.