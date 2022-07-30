 4 أغسطس موعد رحلة سارة صبري إلى الفضاء على متن New Shepard

أعلنت شركة Blue Origin اليوم عن موعد إطلاقها الرحلة البشرية السادسة لها، NS-22، من موقع الإطلاق الأول وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 4 أغسطس. ومن المقرر أن تُفتح نافذة الإطلاق في تمام الساعة ٣:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة أو الساعة ١:٣٠ ظهرا بالتوقيت العالمي المنسق UTC، وسيبدأ البث الشبكي قبل ثلاثين دقيقة من موعد الانطلاق. وتنضم المهندسة سارة صبري إلى الرحلة كأول مصرية تذهب إلى الفضاء.

وأصدرت Blue Origin الرموز الخاصة بمهمة NS-22. وتشمل بعض الرموز المضمنة في التصميم ما يلي:

– أهرامات مصر التي تمثل تراث سارة صبري وتحتفل بإنجازها كأول مصرية تذهب إلى الفضاء.

– خندق ماريانا الذي يمثل إنجاز فانيسا أوبراين في الوصول إلى أعماق تشالنجر، أعمق نقطة على الأرض.

– تم تخيل كبسولة الطاقم على أنها كرة سلة، وترمز إلى اللقطات المميزة لـ Dude Perfect ودور Coby Cotton كمؤسس مشارك.

– سفينة ماجلان والتي تمثل التراث البرتغالي لماريو فيريرا وشغفه الدائم بالمغامرة.

– الأسماك التي تسبح أسفل سفينة ماجلان والتي تمثل شغف ستيف يونغ بصيد الأسماك.

– Stagecoach ويمثل تطلعات كلينت كيلي الثالث للوصول البشري إلى حدود الفضاء الجديدة.

– كما يوجد رموز أيضا لمعزز نيو شيبرد وجبال غرب تكساس.

وكانت شركة Blue Origin قد أعلنت عن الطاقم الذى سيسافر فى مهمتها New Shepard-22، والذى يضم المهندسة المصرية سارة صبرى والتى تعد أول مصرية تحلق إلى الفضاء، إضافة إلى كوبي كوتون المؤسس المشارك لقناة يوتيوب Dude Perfect، ورجل الأعمال البرتغالى ماريو فيريرا ومتسلقة الجبال البريطانية الأمريكية فانيسا أوبراين وقائد التكنولوجيا كلينت كيلى الثالث.

سيحمل كل رائد فضاء بطاقة بريدية إلى الفضاء بإسم مؤسسة بلو أوريجن Blue Origin ونادي المستقبل الذي يهدف برنامجه بطاقات بريدية للفضاء Postcards to Space ﻹتاحة فرص وصول طلابه إلى الفضاء على متن صواريخ بلو أوريجن. مهمة النادي هي تشجيع الأجيال القادمة لدراسة مجالات التكنولوجيا, الهندسة, والرياضيات لصالح كوكب الأرض.

ستكون هذه المهمة هي الرحلة البشرية السادسة لبرنامج نيو شيبرد (New Shepard) والثالثة لهذا العام، والرحلة الثانية والعشرون في تاريخ البرنامج.

ويتم رعاية مقعد سارة من قبل Space for Humanity S4H، وهى منظمة غير ربحية تتمثل مهمتها فى اتاحة الوصول إلى الفضاء لجميع البشرية.