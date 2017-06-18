4 أعضاء بالصحفيين يعترضون رسميا على حلف اليمين خارج مبنى النقابة



إيمان عوف:

تقدم اليوم 4 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب عبدالمحسن سلامة، بشأن قرار حلف اليمين لدفعة شهر يونيو خارج مبنى النقابة.



قال الأعضاء وهم جمال عبدالرحيم، عمرو بدر، محمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، في المذكرة التي حصلت “المال” على نسخة منها: نتقدم لكم بهذه المذكرة آملين تصحيح قرار حلف القسم للزملاء الحاصلين على عضوية النقابة أمام لجنة القيد الأخيرة خارج مبنى نقابتنا، حيث تنص المادة 74 من قانون النقابة على:



يؤدي الصحفي الذي قيد اسمه في الجدول أمام مجلس النقابة قبل مزاولته المهنية اليمين الآتية:



“أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدي رسالتي بالشرف والأمانة و النزاهة وأن أن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم آدابها وأراعى تقاليدها”.

ونؤكد على رفضنا لقرار حلف القسم خارج مبنى النقابة وهو القرار الخطير للأسباب الآتية :



– أنه يرتب واقعة غير مسبوقة

– أنه يفرغ العمل النقابي من مضمونه في ارتباط الزملاء بنقابتهم خاصة في أهم لحظة في حياتهم المهنية

– أن القانون وطبقا لنص المادة 74 يشير إلى أن القسم يتم تأديته أمام مجلس النقابة و هي الإشارة التي تؤكد حسم أداء القسم في المقر الرئيسي الذي يعقد مجلس النقابة فيه اجتماعاته

– أنه وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة و الخاصة بالجمعية العمومية و التي جاء في نصها “وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة “، وهذا يؤكد أن القانون الذي قصد أن تكون اجتماعات الجمعية العمومية التي يحضرها آلاف الصحفيين بمقر النقابة وبالتالي اجتماعات مجلسها.

ووفقا لذلك لا يمكن أن ينصرف تفكيرنا إلي اتخاذ قرارات تتعارض مع نص القانون و فلسفته و مضمون العمل النقابي الذي نؤتمن عليه – أن جزء من تفسير أي قانون هو كيفية تطبيقه طوال العقود الماضية حيث إجراء يمين القسم داخل مقر النقابة ، وهو ما يؤكد أيضا أننا أمام إجراء فيه “انتهاك صارخ” وغير مسبوق لقانون النقابة – أن كل النقابات المهنية الكبري مثل المحاميين و الأطباء رغم أنها لا تمتلك إمكانيات نقابتنا، إلا أنها تحرص على تطبيق القسم الذي ينص عليه قانونها داخل مقر نقاباتهم .



وبناء على ذلك كله فإننا نرى أن هذا الإجراء ( لو تم ) سيكون فيه انتهاك صارخ للقانون و للتقاليد و الأعراف النقابية ،كما أننا نرفض ذهاب الزملاء الجدد إلى أي مكان غير نقابتهم لأداء القسم حتى بدون مقابل مادي فما بالنا والقرار الذي نرفضه يطالبهم أيضا بدفع رسوم مقابل ذلك السلوك غير النقابي .



كما نؤكد و نحن نطالب النقيب و الزملاء أعضاء المجلس بالتراجع عن هذا الإجراء أنه في حالة التمسك به فإن الموقعين على هذه المذكرة لن يشاركوا في احتفال يخالف قانون النقابة و يمثل انتهاك لتقاليدها ،كما يَرَوْن أن هذا الإجراء لا يلزم الزملاء الجدد و لا يفرض عليهم اتباعه على أي نحو.





