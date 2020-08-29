4 أسهم تهيمن على 27% من تداولات البورصة في أسبوع

هيمنت 4 أسهم على حوالي 27% من قيم تداولات البورصة المصرية –دون صفقات- وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة بلغت 2.1 مليار جنيه .

وجاء سهم “البنك التجاري الدولي- مصر” في المقدمة بقيمة تداول مليار جنيه، بنسبة 13.2%، تلاهُ “العربية لحليج الأقطان” بقيمة تداول 459.3 مليون جنيه وبحصة بلغت 5.6%.

وفي الترتيب الثالث جاء سهم شركة “دايس للملابس الجاهزة”، بقيمة تداول 403 مليون جنيه، وبحصة 5%، ثم سهم شركة “العربية لإدارة وتطوير الأصول” بقيمة 253 مليون جنيه وبحصة بلغت 3.1% .

يُذكر أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية ربح حوالي 14 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 2.3%، إذ سجل 631 مليار جنيه مقارنة بـ 617 مليار جنيه بمستهل تعاملات الأسبوع ذاتهُ .

وصعدت قيم التداولات حوالي 2.8 مليار جنيه، إذ بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي حوالي 9.9 مليار جنيه، وذلك مقارنة بقيمة سجلت 7.1 مليار جنيه بالأسبوع السابق لهُ.

يُذكر أن البورصة المصرية كانت قد اختتمت تعاملاتها بجلسة الخميس الماضي على صعود جماعى لمؤشراتها وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه تقريبا.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11462 نقطة.

بينما صعد مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.01% إلى 1820 نقطة، كما صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.5 % إلى 2731 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.5 مليار جنيه، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع .