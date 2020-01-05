4 أسهم تنجو من تراجعات البورصة الحادة الأحد (جراف)

ضمت كل من الكابلات الكهربائية المصرية والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية وسهم عبر المحيطات للسياحة، وسهم الوطنية للاسكان للنقابات المهنية.

خالفت 4 أسهم فقط الاتجاه العام الهابط للبورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد، لتصعد منفردة مع ختام التعاملات.

وضمت الأسهم المذكورة كل من الكابلات الكهربائية المصرية الذي قفز بنسبة 2.86%، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 2.56%، وسهم عبر المحيطات للسياحة 2.44%، وأخيراً سهم الوطنية لإسكان للنقابات المهنية الذي ارتفع بنحو 1.26%.

ياتي ذلك بعد استثناء حق الاكتتاب لسهم شركة الإسماعيلية الوطنية الغذائية – فوديكو الذي صعد 88.5% مسجلا مستوى 0.132 جنيه.

ومنيت مؤشرات البورصة بخسائر حادة خلال تعاملات جلسة اليوم، وهبط مؤشر “egx30″ الرئيسي بشكل قوي بلغ 4.4% ليسجل مستوى 13283 نقطة، و”egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.7% إلى 511 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 552 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتدوالة، إذ صعدت 5 من إجمالي 173 سهما متداولا، بينما هبط 150 سهما وبقى 18 دون تغير.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 38.7 و6.9 و32.6 و1.7 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 4.2 و 75.8 مليون جنيه على التوالى.

وشهدت البورصات الخليجية هبوطا حادا في مستهل تعاملات اليوم الأحد على خلفية التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وانخفض مؤشر الأسهم الكويتية بنسبة 3.8% بمستهل تعاملات اليوم ، بينما هبط مؤشر أسهم دبي 1.8 %، وكذلك أسهم أبوظبي بنسبة 1.1%

كما انخفض مؤشر البورصة السعودية بنسبة 2%، وهبط سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.7% إلى 34.9 ريال ( 9.5 دولار).

الجراف التالي يوضح حركة الأسهم الصاعدة بالبورصة اليوم: