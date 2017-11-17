4 أسباب تقلل احتمالات خفض أسعار السيارات الأوروبية مطلع 2018

تخفيض جمركي جديد بواقع 10% مطلع العام المقبل

رأفت مسروجة : منظومة الجمارك تحد من المنافسة وتضر بالمستهلكين

حسين مصطفى : الموديلات الجديدة والتضخم يلتهمان الخصومات الجمركية أحمد شوقي: تشهد أسعار السيارات الأوروبية بداية من يناير المقبل تخفيضا جديدا في رسومها الجمركية بواقع 10% لتصل نسبة الخصومات إلى 80% بالنسبة للسيارات أقل من 1600 سي سي فمن المستهدف إلغاء الجمارك بشكل كلي اعتبارًا من يناير 2019 وفق التزامات مصر بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية. ويتم حاليا تحصيل رسوم جمركية على السيارات المستوردة أوروبية المنشأ، والتي تصل سعتها إلى 1600 سي سي بنسبة 12% مقابل 40% قبل البدء ببرنامج الخفض الجمركي؛ والذي وصلت نسبة تطبيقه حتى الآن 70%. ووفق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية؛ يتم خفض جمارك الواردات الصناعية من الدول الأوروبية، بواقع 10 % سنويًا لتصل إلى (صفر جمارك) مع مطلع 2019؛ الذي سيشهد تخفيضا بواقع 20% بغرض تعويض نسبة الخفض التي لم يتم تطبيقها عن عام 2014 بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية آنذاك. ويستبعد خبراء سوق السيارات أن تنعكس التخفيضات الجمركية على أسعار السيارات الأوروبية، مع بداية العام المقبل؛ بسبب تدني مستوى المنافسة في السوق نظرا لتحصيل رسوم جمركية كاملة على شريحة من السيارات مقابل إعفاءات لشريحة أخرى وللحد من قدرة التجار على الاستيراد، بالإضافة إلى الموديلات الجديدة، وتكاليف أبحاث التطوير والتعديل بالشركات الأم، ومعدلات التضخم في بلد المنشأ وفي مصر، وتغير نسب هوامش الأرباح داخليا وخارجيا. من جانبه، قال اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إن منظومة الجمارك المصرية بها أخطاء تقضي على حالة المنافسة في السوق المحلية، بما يشجع الوكلاء على عدم خفض الأسعار على خلفية تراجع الرسوم الجمركية. وأوضح أنه وفق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية؛ من المفترض أن تختفي جمارك السيارات أوروبية المنشأ تماما بحلول سنة 2019؛ في حين تدفع السيارات الأخرى رسوما جمركية كاملة؛ مما يجعل المنافسة بين الجانبين غير متوازنة؛ كما يشجع وكيل المنتج الأوروبي على رفع الأسعار بشكل مستمر وتجاهل الخصومات الجمركية، لأنه لا توجد منافسة من جانب السيارات الأخرى. و أوضح أن ذلك يخل بنسب الأرباح بين الشركات و تحقق التوكيلات التي تتمتع بخصومات جمركية أرباحا أعلى من غيرها؛ مضيفًا أن الوضع الخاص بالسيارات الأوروبية ينطبق على سيارات تركيا والمغرب كذلك؛ وغيرها من البلدان التي قد يبدأ تطبيق مبدأ تحرير التجارة، معها مثل دور موركسور أو الكوميسا .. إلخ. وطالب بإلغاء الجمارك بشكل كامل عن جميع السيارات بغض النظر عن دولة المنشأ؛ لأن ذلك يشجع المنافسة بينها لصالح العميل كما يشجع الطلب على السيارات، عبر تخفيض الأسعار ومن ثم جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر لتلبية الطلب الذي يتوقع أن ينمو على السيارات في حالة رفع الجمارك عنها. واستبعد تأثر الموازنة العامة للدولة بهذا الإجراء باعتبار أن جمارك السيارات تدور حول 10-12 مليار جنيه، وهو رقم ضئيل بين الإيرادات العامة ويمكن تعويضه من الضرائب المحصلة على المبيعات، بعد نموها وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل. ويقول اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن التخفيضات الجمركية لن تؤثر على أسعار السيارات الأوروبية، كما حدث خلال الأعوام الماضية ووصلت نسبة الخصومات إلى 70% بالنسبة للسيارات التي تصل سعتها اللترية إلى 1600 سي سي، ومع ذلك ترتفع الأسعار بشكل مستمر؛ الأمر الذي يمكن يمكن ملاحظته بمقارنة أسعار السيارات الأوروبية بمستوياتها الحالية، مقابل الأسعار التي كانت سائدة عند البدء في تطبيق الخصومات الجمركية. وأرجع ذلك أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على عملية التسعير بخلاف الرسوم الجمركية مثل، معدل التضخم والتغير في الأسعار في بلدان المنشأ؛ بالإضافة إلى نسب الأرباح المستهدفة عن كل عام بالنسبة للشركات الأم؛ فضلا عن أرباح الوكلاء والموزعين والتجار؛ خاصة بعد مشاركة الموزعين في عمليات الاستيراد؛ إلى جانب معدل التضخم في مصر وتقلبات سوق الصرف وما يرتبط بها من تحريك أسعار السيارات لتعويض الزيادة في تكاليف الاستيراد التي تتم بالكامل عن طريق العملات الأجنبية. وأشار إلى أن الموديلات الجديدة تتسبب في رفع الأسعار بنسب تصل لنحو 10% تقريبا لتعويض جزء من تكاليف التطوير والأبحاث في الشركة الأم، وإدخل تصميمات وتعديلات جديدة على الموديلات الخاصة بالعام الجديد. وأضاف أن هذه المتغيرات تجعل من المستبعد تراجع أسعار السيارات، حتى مع التطبيق الكامل للتخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ. ولفت عبد الهادي حسن، رئيس الأمراء للسيارات، إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر، وغيرها من الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى لم تنعكس على أسعار البيع النهائي للمستهلكين، بسبب استغلال الوكلاء سواء الذين يقومون بالتجميع المحلي أو مستوردي السيارات الكاملة. وأشار إلى أن بعض العلامات التجارية الأوروبية وغير الأوروبية تحقق هوامش أرباح عالية جدا في مصر، بسبب الحماية التي تفرضها منظومة الجمارك لصالحها سواء لاستيراد المكونات اللازمة لأنشطة التجميع أو لاستيراد السيارات الكاملة. وأكد ضرورة المقارنة بين الأسعار الحالية للسيارات والأسعار السابقة؛ و يتبين أنه رغم الخصومات الجمركية فإن الوكلاء مستمرون في حلقات الرفع المستمر للأسعار؛ حتى بالنسبة للسيارات المجمعة محليا؛ سواء أكانت أوروبية أو غير أوروبية؛ بسبب غياب المنافسة. وأوضح أن مصلحة الجمارك تتخذ إجراءات تحد من التنافسية في السوق، مما يشجع الوكلاء على زيادة الأسعار؛ ومن بين هذه الإجراءات رفع السعر الاسترشادي للسيارات المجمعة محليا، مما يصعب عملية استيرادها من جانب التجار لصالح الشركات المحلية ومن ثم لا تواجه ضغوطا تدفعها لخفض الأسعار لجذب العملاء.

