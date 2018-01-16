4 أسابيع فترة انتظار سيارات غبور أوتو المجمعة محليا

أحمد شوقيقال مصدر بشركة جي بي أوتو غبور، وكيل هيونداي وجيلي وشيري ومازدا، إن قوائم انتظار سيارات الشركة المجمعة محليًّا تصل حاليًّا لنحو شهر، وذلك لطرازات شيري وجيلي وهيونداي.وأوضح أن السبب وراء هذا التأخير، نقص الإنتاج بمصانع الشركة؛ نظرًا لانخفاض حجم ما يتم توريده من مكونات الإنتاج من

أحمد شوقي





قال مصدر بشركة جي بي أوتو غبور، وكيل هيونداي وجيلي وشيري ومازدا، إن قوائم انتظار سيارات الشركة المجمعة محليًّا تصل حاليًّا لنحو شهر، وذلك لطرازات شيري وجيلي وهيونداي.

وأوضح أن السبب وراء هذا التأخير، نقص الإنتاج بمصانع الشركة؛ نظرًا لانخفاض حجم ما يتم توريده من مكونات الإنتاج من جانب الشركات الأم، مضيفًا أن قوائم الانتظار تشمل طرازي شيري: تيجو وإنفي وهيونداي فرنا أوتوماتيك وبعض فئات طرازا إتش دي، بالإضافة إلى جيلي إيمجراند 7.

تجدر الإشارة إلى أن المعروض من الطرازات المجمعة بكل الشركات المحلية يواجه نقصًا منذ الربع الأخير من 2017، الأمر الذي أرجعته بعض الشركات إلى نقص واردات المكونات نتيجة تقليل حجم التعاقدات مع الشركات الأم، على خلفية الركود الذي أصاب السوق منذ 2016، فيما أرجعته شركات أخرى لانتعاش الطلب خلال الربع الأخير من العام الماضي.

يُذكر أن مبيعات “جي بي أوتو غبور” من السيارات الملاكي المجمعة محليًّا بلغت 19.4 ألف سيارة خلال الشهور الـ11 الأولى من 2017، مقابل 27.6 ألف وحدة خلال الفترة نفسها من 2016، بتراجع 8.2 ألف وحدة، بنسبة انخفاض تصل إلى 29.7%.

وأصاب الركود غالبية شركات السيارات خلال العام الماضي بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار، على خلفية تقلبات أسعار الصرف وتعويم الجنيه.