4 آلاف دولار نظير شهادة حمولة للسفن العابرة من القناة لأول مرة

نادية صابر قررت هيئة قناة السويس، إصدار شهادات قياس حمولة صافية، للسفن العابرة لأول مرة قناة السويس، والتى تصل حمولاتها حتى 40 ألف طن، والتى لم تقدم شهادة حمولة قناة السويس أو تقدم شهادة حمولة بدون تفاصيل بقيمة تصل إلى 4000 دولار. وقال منشور ملاحي صدر اليوم، أنه سيتم قياس تلك الح

نادية صابر



قررت هيئة قناة السويس، إصدار شهادات قياس حمولة صافية، للسفن العابرة لأول مرة قناة السويس، والتى تصل حمولاتها حتى 40 ألف طن، والتى لم تقدم شهادة حمولة قناة السويس أو تقدم شهادة حمولة بدون تفاصيل بقيمة تصل إلى 4000 دولار. وقال منشور ملاحي صدر اليوم، أنه سيتم قياس تلك الحمولات وإصدار الشهادة بمعرفة مندوبي هيئة قناة السويس في حالة رغبة مالك السفينة فقط.



وقال إن رسوم عبور تلك السفن سيتم على أساس الحمولة الصافية وليست الكلية بدءا من يونيو الحالى. وقال مصدر مطلع بهيئة قناة السويس فى تصريحات خاصة لـ “المال “، إن تقديم شهادة حمولة قناة السويس، يعتبر أهم مستندات عبور السفن، وتحصل عليها السفن من هيئات الإشراف العالمية، وتصل قيمتها الي 12 الف دولار، مما يمثل عبئا على بعض ملاك السفن.



وأوضح أنه رغبة فى تخفيف عبء تحصيل رسوم عبور السفن( حتى 40000 طن حمولة كلية أهلية) وبجانب زيادة دخل قناة السويس، فتقرر إصدار تلك الشهادة من قبل هيئة قناة السويس، من خلال نخبة مدربة من القياسين التابعين لقناة السويس، لتحديد الحمولة الصافية لتلك السفن.



يذكر أن الحمولة التي تعتمد عليها هيئة قناة السويس في تحصيل الرسوم هي الحمولة الصافية والتي تقوم بقياس المنطقة التى يمكن استغلال مساحتها في تخزين البضائع بها، وفقا لقواعد اتفاقية القسطنطينية.



وقال المنشور، إنه فى حالة رغبة ملاك السفن المحدد حمولاتها حتى 40 ألف طن، فى دفع رسوم العبور على أساس الحمولة الصافية، يتقدم بطلب لهيئة القناة عن طريق “التوكيل الملاحي” يتضمن الموافقة على دفع الرسم الاضافى وقدره 4000 دولار مقابل قياس السفينة وذلك بشرط توافر الرسومات الكافية للقياس وذلك قبل العبور بوقت كاف.