4 آلاف جينه ارتفاعًا فى أسعار السيارة شيرى

أحمد شوقىرفعت شركة جى بى أوتو غبور وكيل شيرى، أسعار سيارات العلامة الصينية بواقع 4 آلاف جنيه.وأوضح أحد موزعى غبور أوتو أن الوكيل قد أرسل قائمة بالزيادات الجديدة إلى شبكة الموزعين ليبدأ تطبيقها اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق الأول من مايو.وأشار إلى أن زيادات شيرى تشمل طرازى إنفى وتيجو.وبهذه

أحمد شوقى

رفعت شركة جى بى أوتو غبور وكيل شيرى، أسعار سيارات العلامة الصينية بواقع 4 آلاف جنيه.

وأوضح أحد موزعى غبور أوتو أن الوكيل قد أرسل قائمة بالزيادات الجديدة إلى شبكة الموزعين ليبدأ تطبيقها اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق الأول من مايو.

وأشار إلى أن زيادات شيرى تشمل طرازى إنفى وتيجو.

وبهذه الزيادات فإن أسعار شيرى انفى ستصل إلى 166 ألف جنيه مقابل 162 ألف حاليا؛ بزيادة 2.5%؛ فيما ستصل شيرى تيجو إلى 244 ألف جنيه مقابل 240 ألف حاليا؛ بنسبة ارتفاع تصل 1.7%.

يذكر أن مبيعات شيرى قد ارتفعت خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين إلى 415 سيارة مقابل 240 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2017؛ بارتفاع يصل إلى 175 وحدة بنسبة ارتفاع 73%.

وقد أسهم فى هذا النمو ارتفاع مبيعات تيجو إلى 377 وحدة مقابل 182 وحدة بزيادة 195 سيارة بارتفاع يصل إلى 107%؛ فى المقابل تراجعت مبيعات تيجو إلى 38 سيارة مقابل 58 بانخفاض 20 سيارة بنسبة تراجع 34.5%.