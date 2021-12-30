397 مليار جنيه إيرادات متوقعة..«مصر الجديدة للإسكان» تقبل عرض «ماونتن فيو» لتطوير «هليوبارك» بالقاهرة الجديدة

والتنفيذ خلال 15 عامًا على مساحة 1695 فدانًا

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، على العرض المقدم من شركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري”، وذلك للشراكة في تطوير أرض مشروع هليوبارك بالقاهرة الجديدة على مساحة 1695 فدانًا.

وذكرت وزارة قطاع الاعمال، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار حرص الشركة على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وتنميتها بالشراكة مع القطاع الخاص.

تطوير مصر الجديدة للإسكان

وكانت شركة مصر الجديدة طرحت أرض مشروع هليوبارك للشراكة مع مطورين عقاريين، وتقدمت 3 من كبرى شركات الاستثمار والتطوير العقاري، وتم اختيار عرض شركة “ماونتن فيو” لكونه العرض الأفضل من حيث مقوماته المالية والفنية.

التنفيذ خلال 15 عامًا على مساحة 1695 فدانًا

ووفقا للعرض المقدم، تبلغ قيمة الدفعة المقدمة 1.4 مليار جنيه (50% فور التوقيع و50% خلال 18 شهرًا)، وتبلغ الإيرادات المتوقعة من المشروع نحو 397 مليار جنيه حصة شركة مصر الجديدة منها حوالي 119 مليار جنيه، حيث تبلغ نسبة المشاركة في الإيرادات لشركة مصر الجديدة 30%، بحد أدنى مضمون لشركة مصر الجديدة نحو 80 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 15 عامًا وتبلغ مدة تحصيل العوائد من 23 إلى 25 عاما.