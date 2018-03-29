392 مليون جنيه صافى أرباح أوراسكوم للتنمية خلال 2017

المال - خاص ارتفعت ايرادات اوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 78.8 % خلال 2017 لتصل إلى 2,603.0 مليون جنيه مقابل 1,445.5 مليون جنيه خلال عام 2016. واظهرت نتائج اعمالها عن العام المالى 2017 تحقيق صافى ربح بقيمة 392 مليون جنيه. وقد…

المال – خاص

ارتفعت ايرادات اوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 78.8 % خلال 2017 لتصل إلى 2,603.0 مليون جنيه مقابل 1,445.5 مليون جنيه خلال عام 2016.

واظهرت نتائج اعمالها عن العام المالى 2017 تحقيق صافى ربح بقيمة 392 مليون جنيه.

وقد حققت الشركة خلال 2017 زيادة فى صافى المبيعات العقارية المستهدفة بقيمة 87.5 % لتصل الى 1,462.8 مليون جنيه مقارنة بـ781 مليون جنيه خلال 2016.

كما ارتفعت ايردات العقارات بنسبة 65.1 %لتصل الى 773.5 مليون جنيه مقابل 468.6 مليون جنيه نتيجة زيادة عدد الوحدات التى تم تسليمها للعملاء.

كما ارتفعت ايرادات الفنادق لاكثر من الضعف لتصل الى 1,059.7 مليون جنيه مقابل 499.7 مليون جنيه خلال 2016.

وارتفعت ايرادت قطاع ادارة المدن بنسبة 59.4 % لتصل الى 438.5 مليون جنيه مقاابل 275.1 مليون جنيه حققتها الشركة عام 2016.

وارتفع صافى الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والبنود الغير نقدية بنسبة 139.3% لتصل الى 1,021.4 مليون جنيه مقابل 426.9 مليون خلال 2016