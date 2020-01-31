390 مليون جنيه مبيعات العرب والأجانب بالبورصة خلال يناير

سجل الأجانب مبيعات بقيمة 190.5 مليون جنيه بعد استحواذهم على 24.5% من التعاملات، بينما بلغت مبيعات العرب 199.4 مليون جنيه بحصة 9.7%.

سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي مبيعات بالبورصة المصرية بلغت 390 مليون جنيه خلال شهر يناير المنقضي، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار التقرير – الذي وصل “المال” نسخة منه – إلى أن الأجانب سجلوا مبيعات بقيمة 190.5 مليون جنيه بعد استحواذهم على 24.5% من التعاملات، بينما بلغت مبيعات العرب 199.4 مليون جنيه بحصة 9.7%.

وأوضح التقرير أن الأسهم استحوذت على 26.23% من إجمالي قيم تداولات البورصة في سوق داخل المقصورة خلال الشهر المذكور، بينما سيطرت السندات على 73.77% من تداولات الشهر.

وتصدر سهم شركة البنك التجاري الدولي – مصر أسهم السوق الرئيسية المتداولة بالسوق من حيث قيم التداول – بدون الصفقات – خلال شهر يناير الماضي.

يشار إلى أن تداولات البورصة ارتفعت بحوالي 12.2 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يناير المنقضي؛ لتسجل 47.3 مليار جنيه خلال يناير مقابل 35.1 مليار شهر ديسمبر 2019.

وجرى التعامل على 3.39 مليار ورقة مالية منفذة على 377 ألف عملية، مقارنة بحوالي 3.53 مليار ورقة منفذة على 373 الف عملية الشهر السابق له.

يذكر أن مؤشرات البورصة تباينت خلال تعاملات شهر يناير وسط اتجاه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب وتداولات قوية على أسهم البنوك.

وانخفض مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة 0.31% ليسجل مستوى 13918 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67% ليصل إلى 538 نقطة، بينما هبط مؤشر “Egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.21% إلى 1395 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خلال يناير ما يعادل 200 مليون جنيه؛ ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه استهل بها تعاملات الشهر المذكور.

يشار إلى أن البورصة قد إختتمت تعاملات جلسة، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 804 ملايين جنيه.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبًا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 106 من إجمالى 178 متداولاً، بينما هبط 30، وبقى 42 دون تغيير.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه، و21.6 مليون جنيه على التوالى.