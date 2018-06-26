39 % نموًا فى مبيعات السيارات خلال 5 شهور

أحمد عوض كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» أن مبيعات سوق السيارات «ملاكى - أتوبيسات - شاحنات«، حققت ارتفاعا %39، لتصل إلى 63 ألفا و946 وحدة خلال الشهور الخمسة اﻷولى من العام الجارى، مقابل 46 ألفا و371 وحدة للفترة المقابلة من العام الماضى. وق



أحمد عوض



كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» أن مبيعات سوق السيارات «ملاكى – أتوبيسات – شاحنات«، حققت ارتفاعا %39، لتصل إلى 63 ألفا و946 وحدة خلال الشهور الخمسة اﻷولى من العام الجارى، مقابل 46 ألفا و371 وحدة للفترة المقابلة من العام الماضى.



وقفزت مبيعات سيارات الركوب الخاصة «الملاكى» %38.3 مسجلة 45 ألفا و837 وحدة، مقابل بـ 33 ألفا و143، والشاحنات %54، بإجمالى 12 ألفا و620 وحدة، مقابل 8 آلاف و192، واﻷتوبيسات %9 بواقع 5 آلاف و491 وحدة، من 5 آلاف و36.

وشهدت مبيعات السيارات المجمعة محليًا ارتفاعا بنسبة %35.8 مسجلة 33 ألفا و850 وحدة، مقابل 24 ألفا و935، والمستوردة %40.4 إلى 30 ألفا و98 وحدة، مقارنة مع 21 ألفا، و436 وحدة.

وفيما يخص العلامات التجارية اﻷكثر مبيعًا، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة اﻷولى بحصة سوقية %24.2 بعد تمكنها من بيع 15 ألفا و492 سيارة، وتبعتها «هيونداى» بنسبة %17.4 بإجمالى 11 ألفا و122 مركبة، ثم «نيسان» %16.2 مسجلة 10 آلاف و384.

واحتدمت المنافسة بين «رينو» و«تويوتا» على المرتبة الرابعة، لتحسمها اﻷولى بفارق 237 وحدة، مسجلة 4 آلاف و852 وبحصة سوقية %7.6، فيما تمكنت «تويوتا» من بيع 4 آلاف و615 وحدة بحصة %7.2.

وجاءت «كيا« فى المرتبة السادسة بعد استحواذها على حصة سوقية %4.3 بواقع 2744 سيارة، وتبعتها «ميتسوبيشى» بحصة %4 بإجمالى 2538 وحدة، ثم «أوبل« بحصة %3.4 مسجلة 2166 مركبة، فـ «شيرى – غبور»، بحصة %2.3 محققة 1495 وحدة.

واحتلت «بايك» المرتبة العاشرة، بحصة سوقية %1.7 مسجلة 1104 وحدة، وتبعتها «فورد» بحصة %1.6 بعد تمكنها من بيع 858 وحدة، وتلتها «كينج لونج» بحصة %1.6، فيما بلغت مبيعات العلامات التجارية اﻷخرى نحو5 آلاف و370 وحدة، مسجلة حصة سوقية %8.4.

وقال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن السوق تشهد حالة من التراجع فى عمليات البيع بمتوسط 12 إلى 13 ألف مركبة شهريا، مقارنة بفترة ما قبل التعويم، مستبعدًا أن تتخطى المبيعات الإجمالية حاجز 160 ألف وحدة بنهاية العام الحالى، فى ظل الأزمات التى تشهدها السوق، ممثلة فى نقص المعروض وزيادة اﻷسعار.

وأرجع نموالمبيعات الإجمالية للسيارات إلى التحرك النسبى الذى شهدته السوق خلال الفترة الماضية، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، التى شهدت تراجع معدلات البيع عقب تداعيات تعويم الجنيه، مما تسبب فى ارتفاع تكلفة الإستيراد، وزيادة اﻷسعار.