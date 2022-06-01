39 شركة سمسرة تحقق نسبًا صفرية بتعاملات الأجانب في البورصة المصرية منذ بداية 2022

حققت حوالي 39 شركة سمسرة نسبًا صفرية على صعيد تعاملات الأجانب في البورصة المصرية، في الفترة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر مايو المنتهي. ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد استحوذت 16 شركة سمسرة فقط على كامل تنفيذات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية بواقع 100% خلال تلك الفترة المذكورة، من بينها 58% آلت لصالح شركة المجموعة المالية للسمسرة منفردة.

يُذكر أنه على صعيد تعاملات العرب فتصدرت شركة “التجاري الدولي” المشهد بحصة سوقية 63.1%، وقيمة تداول 31.7 مليار جنيه، خلال فترة أول 5 أشهر من العام الحالي أيضًا.

تلاها شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية بحصة سوقية 10.4%، بقيمة تداول 5.2 مليار جنيه.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد احتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة المركز الثالث بحصة سوقية 7%، بقيمة تداول 3.5 مليار جنيه.

وهيمن الهبوط الجماعي على مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء، وسط توجه بيعي للمتعاملين الأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.65% عند 10084 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 1.02% ووصل 1726.5 نقطة،

كما هبط أداء الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 0.95% عند 2597 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان بنسبة 0.89% ووصل إلى 1717 نقطة.