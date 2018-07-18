39 % زيادة في سعر المتر التجاري بمدينة 15 مايو

محمود زكيارتفعت أسعار المتر التجاري بمدينة 15 مايو بنسبة 39% مقارنة بين آخر مزادين قام بإجرائه جهاز المدينة.وقال المهندس سيد همام، رئيس جهاز المدينة، إنه تم بيع 13 محلا تجاريًّا، حيث سجل أعلى سعر قيمة 25 ألف جنيه مقابل 12 ألف جنيه كأقل سعر للمتر في المزاد الذي تم مطلع الأسبوع الحالي.وأضاف همام

محمود زكي

ارتفعت أسعار المتر التجاري بمدينة 15 مايو بنسبة 39% مقارنة بين آخر مزادين قام بإجرائه جهاز المدينة.

وقال المهندس سيد همام، رئيس جهاز المدينة، إنه تم بيع 13 محلا تجاريًّا، حيث سجل أعلى سعر قيمة 25 ألف جنيه مقابل 12 ألف جنيه كأقل سعر للمتر في المزاد الذي تم مطلع الأسبوع الحالي.

وأضاف همام أن أعلى سعر للمتر التجاري للمزاد الذي سبقة سجل 18 ألف جنيه، وذلك بفارق 7 آلاف جنيه عن أعلى سعر للمتر.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن نسبة الزيادة بين المزايدين بلغت حوالي 39% مع توقعات أن يشهد المزاد المقبل زيادة في سعر المتر التجاري نتيجة الطفرة الإنشائية بالمدينة.

وتقع المدينة جنوب شرق مدينة حلوان الصناعية وعلى بعد 35 كم من القاهرة يحدها غربا الأوتوستراد الرئيسي مصر الجديدة – حلوان إذ تعتبر إحدى مدن الجيل الأول وتم إنشاؤها بقرار رئيس الجمهورية رقم (119) لعام 1978م.