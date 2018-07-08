385 مليون جنيه تمويلات عقارية بالربع الأول لفئات دخلها أكبر من 3500 جنيه

محمود زكيذكر تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ فئات الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريًا على نسبة 70% من إجمالي التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري ح وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وإلى نهاية مارس من هذا العام حيث بلغ حجم التمويل لتلك الفئة حوالي 385 مليون جنيه. وأضاف التقرير أن

محمود زكي

ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ فئات الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريًا على نسبة 70% من إجمالي التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري ح وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وإلى نهاية مارس من هذا العام حيث بلغ حجم التمويل لتلك الفئة حوالي 385 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن نسبة إستحواذ الفئة الأكثر من 3500 جنيه شهريًا انخفضت بنسبة 29.6% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي والتي بلغت 99.6% بإجمالي تمويل بلغ 660 مليون جنيه

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة أن نسبة 9.6 % جاءت لصالح الفئات ذات الدخل الشهري الذي يتراوح من 2500 :3500 جنيه باجمالي تمويلات بلغت 52.7 مليون جنيه لنفس الفترة

بينما استحوذت فئات الدخل الأقل من 2500 جنيه على نسبة 20.4% خلال نفس الفترة من العام الحالي بقيمة تمويلات بلغت 112 مليون جنيه

ولفت التقرير إلى أن قيمة التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري بلغ حوالي 549 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2018 مقارنة بقيمة 662 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2017.