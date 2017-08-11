380.8 مليون جنيه مبيعات القابضة للأدوية فى الربع الثانى

القاهرة للأدوية الأكثر مبيعًا بـ87.4 مليون جنيه.. وممفيس تتراجع للمركز الأخير أحمد صبرى حققت شركات الدواء الحكومية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، مبيعات بـ380.8 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الحالى محققة نموًّا فى معظم الشركات عدا شركة ممفيس للأدوية. وبحسب تقرير صادر عن مؤسس

القاهرة للأدوية الأكثر مبيعًا بـ87.4 مليون جنيه.. وممفيس تتراجع للمركز الأخير



أحمد صبرى



حققت شركات الدواء الحكومية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، مبيعات بـ380.8 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الحالى محققة نموًّا فى معظم الشركات عدا شركة ممفيس للأدوية.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة “IMS” العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت “المال” على نسخة منه ، أوضح أن إجمالى الحصة السوقية للشركات الثماني مجتمعة هى 3.3% من إجمالى سوق الدواء، كاشفًا عن انخفاض فى المبيعات فى الشهر الأخير من تلك الفترة (شهر يونيو).

وتصدرت شركة القاهرة للأدوية المركز الأول فى قائمة الشركات الحكومية الأعلى مبيعًا، بـ87.4 مليون جنيه خلال تلك الفترة بنسبة نمو 104.2% على نفس الفترة من العام الماضى، منها 22 مليون فى يونيو الماضي.

وحلت سيد (شركة تنمية الصناعات الكيماوية) بالمركز الثانى مبيعات 55.6مليون جنيه، ونمو 41.8% على نفس الفترة من العام الماضي، منها 16.6مليون جنيه يونيو الماضي متقدمة على شركتى الإسكندرية والعربية للأدوية.

وجاءت إدكو (الشركة العربية للأدوية) ثالثًا فى شركات الأدوية الحكومية الأكثر مبيعًا، بحجم بمبيعات قدرها 52.6 مليون جنيه، ونسبة نمو 48%، كما بلغت مبيعاتها فى الشهر الأخير من تلك الفترة 15 مليون جنيه.





وحلت النيل للأدوية فى المركز الرابع محققة مبيعات بقيمة 49.9 مليون جنيه بنسبة نمو 32.2%، منها مبيعات بـ15 مليونًا فى يونيو الماضي.

وتراجعت شركة الإسكندرية للأدوية من المركز الثانى للخامس بمبيعات بلغت 49.2 مليون جنيه بفارق أقل من مليون جنيه عن شركة النيل محققة نموًّا يبلغ 35.8% على نفس الفترة من العام الماضي.

تلتها شركة “مصر” للمستحضرات الطبية فى المركز السادس بحجم مبيعات 39.6 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام الحالى بنسبة نمو 16.9%، ثم شركة النصر للأدوية بمبيعات 26.5 مليون جنيه بنسبة نمو 155.6% على نفس الفترة من العام الماضى، وهو أكبر نمو بين شركات قطاع الأعمال.

وحلت أخيرًا شركة ممفيس للأدوية بمبيعات 20 مليون جنيه متراجعة من المركز قبل السابع للثامن، وبلغت نسبة التراجع 4.2% عن نفس الفترة من العام الماضي. ولدى الشركة خسائر خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت المليار جنيه لم تسدد حتى الآن رغم ارتفاع أرباح بعض شركاتها المدرجة فى البورصة.