380 مليون دولار صادرات الأسمنت خلال 5 شهور

زادت صادرات الأسمنت بنحو 33% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 380 مليون دولار، مقابل 286 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وأوضح تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، حصلت “المال” على نسخة منه، أن ساحل العاج من أكبر الدول المستوردة للأسمنت بقيمة 84.3 مليون دولار، تلتها غانا بقيمة 65.2 مليون، وليبيا بقيمة 23.8 مليون، وسيراليون بقيمة 19.1 مليون دولار.

يذكر أن صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء صعدت بنحو 2% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 3 مليارات و234 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

ووفق تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، حصلت “المال” على نسخة منه، فقد حلت إيطاليا في المرتبة الأولى بقائمة أكبر 10 دول مستوردة من مصر بقيمة 321 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

وأشار التقرير، إلى أن كندا جاءت فى المرتبة الثانية بقيمة 316 مليون دولار، ثم حلت اسبانيا فى المرتبة الثالثة بقيمة 227 مليون دولار، وتركيا فى المرتبة الرابعة بقيمة 217 مليون دولار، والسعودية فى المرتبة الخامسة بقيمة 209 ملايين دولار.