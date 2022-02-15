380 مليون جنيه وفرًا بالوقود حققتها قناطر أسيوط الجديدة منذ تشغيلها

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطة كهرباء قناطر أسيوط الجديدة حققت وفرًا بالوقود بلغ نحو 380 مليون جنيه، منذ تشغيلها نهاية عام 2018 .

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المـال» ان المحطة توفر نحو 50 ألف طن بترول مكافئ سنويًّا، ليصل إجمالى الوفر لأكثر من 160 ألف طن بترول منذ تشغيلها، نظرًا لإنتاجها الطاقة الكهربائية بدون وقود.

وأشارت المصادر إلى أن محطة أسيوط أنتجت حتى الآن أكثر من 77 ألف ميجاوات ساعة على مدار 3 سنوات، وتعد من أهم مشروعات الطاقة المائية، وآخر محطة تم تدشينها وتشغيلها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء القناطر الجديدة نحو 6.5 مليار جنيه.

وتم تدشين المحطة مكان محطة قناطر أسيوط القديمة التى أنشئت قبل أكثر من 100عام، وتقوم بتوفر احتياجات المنطقة من مياه الرى، ويصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 32 ميجاوات من الكهرباء.

كما تقوم محطة قناطر أسيوط بتغطية احتياجات حوالى 130 ألف أسرة من الطاقة الكهربائية النظيفة، مما سيساهم على تخفيض من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة لا تقل عن 147000 ألف طن سنويا، وتساهم القناطر فى تحسين حالة الرى على مساحة 1.6 مليون ألف فدان، فى 5 محافظات، هى أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، بما يعادل نحو %20 من المساحة المزروعة بمحافظات الجمهورية، وتضم القناطر هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقنى.

وبلغ مدة تنفيذ مشروع قناطر أسيوط نحو 6 سنوات فى الفترة من 2012 إلى 2018، وشارك فى التنفيذ كل من وزارة الموارد المائية والرى المصرية والشركة القابضة للكهرباء وقطاع التعاون التنموى الألمانى، وبتمويل من خلال بنك التعمير الألمانى KFW.

فى ذات السياق، قال المهندس هشام كمال، رئيس هيئة المحطات المائية ، إنه يتم حاليًّا إجراء عمليات صيانة دورية على المحطات المائية الخاصة بالسد العالى، لزيادة قدراتها الإنتاجية، وإطالة العمر الافتراضى لها.

وأضاف كمال لـ«المـال» أن الهيئة استنفدت كافة المصادر المائية لتوليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتتجه حاليًّا لمحطات الضخ والتخزين مثل محطة جبل عتاقة، والتى يتم تدشينها عبر إحدى الشركات الصينية.

وتقوم هيئة المحطات المائية المشرفة على تشغيل توربينات السد العالى وغيرها من قناطر توليد الكهرباء، بتوريد ونقل الطاقة المنتجة، وربطها على الشبكة القومية للكهرباء التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وبيعها لها، على أن تقوم الأخيرة بدورها ببيعها إلى شركات توزيع الكهرباء التى تقوم بتحصيل قيمتها من المشتركين بمختلف أنواعهم.

وتمتلك مصر 6 محطات مائية يصل إجمالى قدرتها لنحو 2840 ميجاوات أبرزها السد العالى، بقدرة اسمية 2100 ميجاوات، وتمثل الطاقة المائية نحو %8 من إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية.