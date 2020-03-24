380 مليون جنيه قيمة سلع نقاط الخبز عن الشهر الماضى

صرف حاملو بطاقات الخبز المدعم سلع مجانية بقيمة 380 مليون جنيه فارق نقاط الخبز لشهر فبراير، بداية من يوم 1 إلى 20 مارس الجارى.

قال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، إن سبب الإقبال على السلع قلق المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا، ومخاوفهم من نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار، ما دفعهم للحصول على المقررات كنوع من تأمين الاحتياجات.

أضاف المصدر أنه تم توزيع منتجات قسمة والشبراويشى و555 على الفروع الاستهلاكية وجار طرحها على المواطنين.

أشار المصدر إلى أنه تم صرف %90 من المقررات التموينية لشهر مارس الجارى.

يبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى موازنة (2020/2019) ما يقرب من 89 مليار جنيه، بواقع 38 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا لدعم الخبز.

يحصل الفرد المقيد على البطاقة التموينية شهريا على 50 جنيها لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25 جنيها، يحق للفرد من خلالها الحصول على سلع غذائية وغير غذائية، و150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف.

قال المصدر إن أكثر السلع التى يتم صرفها ضمن فارق نقاط الخبز هى المنظفات الشخصية، والمنزلية، والشاى، وزيوت العباد، والكسكسى، والدقيق، والمسلى.

أوضح أن أكبر 10 محافظات قامت بصرف فارق نقاط الخبز عن شهر فبراير هى: (القاهرة، والجيزة، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية، والوادى الجديد، وأسوان، وأسيوط).

أشار إلى أنه تم منذ بداية شهر مارس توزيع 140 ألف طن سكر، و35 ألف طن أرز، و65 ألف طن زيت، و1.5 ألف طن دقيق معبأ، عبر المنافذ التموينية.

كان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضى، أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن، وأن القمح يكفى لمدة 3.5 شهر، والسكر لنحو 7 أشهر.

قال المصيلحى إن رصيد الزيوت بأنواعها يكفى لمدة تصل إلى 5 أشهر، والأرز الأبيض لمدة 4.5 شهر.

أضاف أن الدواجن المجمدة تكفى لمدة 12 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفى 6.5 شهر، واللحوم الحية السودانى لمدة 29 شهرا، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفى لمدة 5 أشهر.