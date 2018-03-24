380 مليون جنيه أرباح الاتحاد الوطنى فى 2017

سهير محمدأكد محمد نصر عابدين، نائب الرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد الوطنى، أن صافى الأرباح ارتفعت إلى 380 مليون جنيه، بنهاية عام 2017، بزيادة 200 مليون جنيه، مقارنة بأرباح عام 2016 التى سجلت 180 مليون جنيه بنمو 111%.وأوضح عابدين، خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك، اليوم السبت، أن إجمالى محفظة

سهير محمد

أكد محمد نصر عابدين، نائب الرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد الوطنى، أن صافى الأرباح ارتفعت إلى 380 مليون جنيه، بنهاية عام 2017، بزيادة 200 مليون جنيه، مقارنة بأرباح عام 2016 التى سجلت 180 مليون جنيه بنمو 111%.

وأوضح عابدين، خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك، اليوم السبت، أن إجمالى محفظة القروض ارتفعت إلى 9.5 مليار جنيه، بزيادة 1.5 مليار جنيه، مقارنة بعام 2016 بمعدل نمو 18%.

وأرجع عابدين زيادة محفظة القروض إلى ارتفاع قروض التجزئة زادت بقيمة 1.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 38%، وارتفاع محفظة قروض المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 370 مليون جنيه بنمو 7%.

وأضاف أن إجمالى الودائع بالبنك ارتفعت خلال عام 2017 إلى 24.5 مليار جنيه، بزيادة 3.9 مليار جنيه، مقارنة بعام 2016، وسجلت 20.6 مليار جنيه بمعدل نمو 19.6%.

وأشار إلى ارتفاع القروض طويلة الأجل إلى 894 مليون جنيه، خلال عام 2017، مقارنة بـ 9 ملايين جنيه عام 2016، بزيادة 885 مليون جنيه، ما يرجع إلى حصوله على قرض مساند من البنك الأم بقيمة 50 مليون دولار، بما يساوى 886 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم زيادة المخصصات إلى 717 مليون جنيه، بزيادة 88 مليون جنيه فى عام 2017.