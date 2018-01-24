38.8% نموًا في أرباح القاهرة للدواجن خلال 2017

مصطفى طلعتكشف القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للدواجن، عن ارتفاع صافي أرباح الشركة 38.8 %، خلال العام المنتهي 2017، لتسجل 365.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 263.4 مليون جنيه، خلال عام 2016.يذكر أن الشركة قد أعلنت في نوفمبر الماضي، عن إنشاء 6 عنابر جديدة لجدود الدواجن، بتكلفة استثمارية قدر

مصطفى طلعت

كشف القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للدواجن، عن ارتفاع صافي أرباح الشركة 38.8 %، خلال العام المنتهي 2017، لتسجل 365.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 263.4 مليون جنيه، خلال عام 2016.

يذكر أن الشركة قد أعلنت في نوفمبر الماضي، عن إنشاء 6 عنابر جديدة لجدود الدواجن، بتكلفة استثمارية قدرها 46.5 مليون جنيه، متوقعة أن يبدأ التشغيل الفعلي للعنابر في الربع الثالث من 2018.

وأشارت “القاهرة للدواجن”، في إفصاح سابق للبورصة، إلى أن السعة الإجمالية للعنابر الجديدة تبلغ 1.2 مليون أمهات دواجن، بإجمالي طاقة إنتاجية 4.4 مليون أم.