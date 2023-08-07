38.6 مليار جنيه حجم إصدارات أدوات الدين فى مصر منذ مطلع 2023

سجلت إصدارات أدوات الدين فى السوق المصرية منذ مطلع العام الجارى وحتى يوليو 2023، نحو 38.667 مليار جنيه، فيما استحوذت سندات التوريق على 38.417 مليار منها، وذلك وفقًا لبيانات حصلت عليها «المال».
وساهم إصدار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البالغ قيمته 15 مليار جنيه فى وضع كل من «سى اى كابيتال» و«فاروس» و«CIB» فى مقدمة مديرى الاكتتاب بسوق سندات التوريق.
وبخلاف إصدار الـ 15 مليار جنيه، أدارت «سى اى كابيتال» إصدارات سندات توريق بـ 3.061 مليار جنيه، بينما سجل البنك التجارى الدولى CIB ما قيمته 4.378 مليار و«فاروس» بنحو 2.572 مليار جنيه.
كما شاركت «سى اى كابيتال» فى تنفيذ وإدارة إصدارين من سندات توريق لصالح شركة «كونتكت القابضة» الأول بالشراكة مع «ثروة» بـ 1.859 مليار جنيه، والثانى بالتعاون مع كل من «فاروس» و”ثروة» بقيمة 1.893 مليار.
بينما سجلت «اى اف جى القابضة» إصدارات قيمتها 8.780 مليار جنيه، فيما نفذ وأدار البنك العربى الأفريقى الدولى توريق ما قيمته بـ 1.124 مليار.
وجاء إصدار هيئة المجتمعات العمرانية فى المقدمة من حيث القيمة، مسجلًا نحو 15 مليار جنيه بإدارة وتنفيذ كل من « CIB وسى اى كابيتال وفاروس»، تلته عملية لصالح شركة «تساهيل» بـ 3.340 مليار منفذة من خلال التجارى الدولي، ثم سندات توريق «كونتكت المالية» عبر إصدارين الأول بقيمة 1.893 مليار بتنفيذ مشترك بين كل من «ثروة» و«سى اى كابيتال» و«فاروس» والثانى بـ 1.859 مليار عبر «سى اى كابيتال» و«ثروة».
وحلت سندات توريق شركة «فاليو» التى نفذتها «اى اف جي» فى المركز الـ 5 بقيمة 1.420 مليار جنيه.
وأكد مصدر بأحد بنوك الاستثمار، أن ترتيب الشركات متغير وفقًا للعمليات والإصدارات التى يتم تنفيذها كل شهر.
جدول بإصدارات سندات التوريق منذ مطلع العام الجارى وحتى الان
|اسم الشركة
|القيمة بالمليار جنيه
|المنفذ (مدير الاكتتاب)
|هيئة المجتمعات العمرانية
|15
|CIB – سي اي كابيتال- فاروس
|تساهيل
|3.34
|CIB
|كونتكت
|1.893
|ثروة – سي اي كابيتال-فاروس
|كونتكت
|1.859
|سي كابيتال – ثروة
|فاليو
|1.42
|إي اف جي
|أور للتأجير التمويلي
|1.124
|العربي الافريقي الدولي
|الأولى للتمويل العقاري
|1.099
|سي اي كابيتال
|بي تك
|1.038
|CIB
|جلوبال كورب
|1.023
|فاروس
|الأولى للتمويل العقاري
|0.998
|إي اف جي
|مصر ايطاليا
|0.986
|إي اف جي
|بداية
|0.958
|إي اف جي
|أمان للتمويل الاستهلاكي
|0.859
|سي اي كابيتال
|فاليو
|0.856
|إي اف جي
|مدينة مصر
|0.805
|إي اف جي
|إي اف جي كورب
|0.79
|إي اف جي
|أور للتأجير التمويلي
|0.79
|فاروس
|إنماء
|0.759
|فاروس
|ريفي
|0.7
|سي اي كابيتال
|بالم هيلز
|0.638
|إي اف جي
|بالم هيلز
|0.472
|إي اف جي
|طلعت مصطفى
|0.411
|إي اف جي
|أمان
|0.403
|سي اي كابيتال
|بريميوم انترناشيونال
|0.193
|إي اف جي
|الاجمالي
|38.6
إعداد ـ المال