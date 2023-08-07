38.6 مليار جنيه حجم إصدارات أدوات الدين فى مصر منذ مطلع 2023

سجلت إصدارات أدوات الدين فى السوق المصرية منذ مطلع العام الجارى وحتى يوليو 2023، نحو 38.667 مليار جنيه، فيما استحوذت سندات التوريق على 38.417 مليار منها، وذلك وفقًا لبيانات حصلت عليها «المال».

وساهم إصدار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البالغ قيمته 15 مليار جنيه فى وضع كل من «سى اى كابيتال» و«فاروس» و«CIB» فى مقدمة مديرى الاكتتاب بسوق سندات التوريق.

وبخلاف إصدار الـ 15 مليار جنيه، أدارت «سى اى كابيتال» إصدارات سندات توريق بـ 3.061 مليار جنيه، بينما سجل البنك التجارى الدولى CIB ما قيمته 4.378 مليار و«فاروس» بنحو 2.572 مليار جنيه.

كما شاركت «سى اى كابيتال» فى تنفيذ وإدارة إصدارين من سندات توريق لصالح شركة «كونتكت القابضة» الأول بالشراكة مع «ثروة» بـ 1.859 مليار جنيه، والثانى بالتعاون مع كل من «فاروس» و”ثروة» بقيمة 1.893 مليار.

بينما سجلت «اى اف جى القابضة» إصدارات قيمتها 8.780 مليار جنيه، فيما نفذ وأدار البنك العربى الأفريقى الدولى توريق ما قيمته بـ 1.124 مليار.

وجاء إصدار هيئة المجتمعات العمرانية فى المقدمة من حيث القيمة، مسجلًا نحو 15 مليار جنيه بإدارة وتنفيذ كل من « CIB وسى اى كابيتال وفاروس»، تلته عملية لصالح شركة «تساهيل» بـ 3.340 مليار منفذة من خلال التجارى الدولي، ثم سندات توريق «كونتكت المالية» عبر إصدارين الأول بقيمة 1.893 مليار بتنفيذ مشترك بين كل من «ثروة» و«سى اى كابيتال» و«فاروس» والثانى بـ 1.859 مليار عبر «سى اى كابيتال» و«ثروة».

وحلت سندات توريق شركة «فاليو» التى نفذتها «اى اف جي» فى المركز الـ 5 بقيمة 1.420 مليار جنيه.

وأكد مصدر بأحد بنوك الاستثمار، أن ترتيب الشركات متغير وفقًا للعمليات والإصدارات التى يتم تنفيذها كل شهر.

جدول بإصدارات سندات التوريق منذ مطلع العام الجارى وحتى الان

اسم الشركة القيمة بالمليار جنيه المنفذ (مدير الاكتتاب) هيئة المجتمعات العمرانية 15 CIB – سي اي كابيتال- فاروس تساهيل 3.34 CIB كونتكت 1.893 ثروة – سي اي كابيتال-فاروس كونتكت 1.859 سي كابيتال – ثروة فاليو 1.42 إي اف جي أور للتأجير التمويلي 1.124 العربي الافريقي الدولي الأولى للتمويل العقاري 1.099 سي اي كابيتال بي تك 1.038 CIB جلوبال كورب 1.023 فاروس الأولى للتمويل العقاري 0.998 إي اف جي مصر ايطاليا 0.986 إي اف جي بداية 0.958 إي اف جي أمان للتمويل الاستهلاكي 0.859 سي اي كابيتال فاليو 0.856 إي اف جي مدينة مصر 0.805 إي اف جي إي اف جي كورب 0.79 إي اف جي أور للتأجير التمويلي 0.79 فاروس إنماء 0.759 فاروس ريفي 0.7 سي اي كابيتال بالم هيلز 0.638 إي اف جي بالم هيلز 0.472 إي اف جي طلعت مصطفى 0.411 إي اف جي أمان 0.403 سي اي كابيتال بريميوم انترناشيونال 0.193 إي اف جي الاجمالي 38.6

إعداد ـ المال