38.6 مليار جنيه حجم إصدارات أدوات الدين فى مصر منذ مطلع 2023

38.4 منها لسندات التوريق

38.6 مليار جنيه حجم إصدارات أدوات الدين فى مصر منذ مطلع 2023
منتصر عبد الجابر

منتصر عبد الجابر

9:54 ص, الأثنين, 7 أغسطس 23

سجلت إصدارات أدوات الدين فى السوق المصرية منذ مطلع العام الجارى وحتى يوليو 2023، نحو 38.667 مليار جنيه، فيما استحوذت سندات التوريق على 38.417 مليار منها، وذلك وفقًا لبيانات حصلت عليها «المال».

وساهم إصدار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البالغ قيمته 15 مليار جنيه فى وضع كل من «سى اى كابيتال» و«فاروس» و«CIB» فى مقدمة مديرى الاكتتاب بسوق سندات التوريق.

وبخلاف إصدار الـ 15 مليار جنيه، أدارت «سى اى كابيتال» إصدارات سندات توريق بـ 3.061 مليار جنيه، بينما سجل البنك التجارى الدولى CIB ما قيمته 4.378 مليار و«فاروس» بنحو 2.572 مليار جنيه.

كما شاركت «سى اى كابيتال» فى تنفيذ وإدارة إصدارين من سندات توريق لصالح شركة «كونتكت القابضة» الأول بالشراكة مع «ثروة» بـ 1.859 مليار جنيه، والثانى بالتعاون مع كل من «فاروس» و”ثروة» بقيمة 1.893 مليار.

بينما سجلت «اى اف جى القابضة» إصدارات قيمتها 8.780 مليار جنيه، فيما نفذ وأدار البنك العربى الأفريقى الدولى توريق ما قيمته بـ 1.124 مليار.

وجاء إصدار هيئة المجتمعات العمرانية فى المقدمة من حيث القيمة، مسجلًا نحو 15 مليار جنيه بإدارة وتنفيذ كل من « CIB وسى اى كابيتال وفاروس»، تلته عملية لصالح شركة «تساهيل» بـ 3.340 مليار منفذة من خلال التجارى الدولي، ثم سندات توريق «كونتكت المالية» عبر إصدارين الأول بقيمة 1.893 مليار بتنفيذ مشترك بين كل من «ثروة» و«سى اى كابيتال» و«فاروس» والثانى بـ 1.859 مليار عبر «سى اى كابيتال» و«ثروة».

وحلت سندات توريق شركة «فاليو» التى نفذتها «اى اف جي» فى المركز الـ 5 بقيمة 1.420 مليار جنيه.

وأكد مصدر بأحد بنوك الاستثمار، أن ترتيب الشركات متغير وفقًا للعمليات والإصدارات التى يتم تنفيذها كل شهر.

جدول بإصدارات سندات التوريق منذ مطلع العام الجارى وحتى الان

اسم الشركةالقيمة بالمليار جنيهالمنفذ (مدير الاكتتاب)
هيئة المجتمعات العمرانية15CIB – سي اي كابيتال- فاروس
تساهيل3.34CIB
كونتكت1.893ثروة – سي اي كابيتال-فاروس
كونتكت1.859سي كابيتال – ثروة
فاليو1.42إي اف جي
أور للتأجير التمويلي1.124العربي الافريقي الدولي
الأولى للتمويل العقاري1.099سي اي كابيتال
بي تك1.038CIB
جلوبال كورب1.023فاروس
الأولى للتمويل العقاري0.998إي اف جي
مصر ايطاليا0.986إي اف جي
بداية0.958إي اف جي
أمان للتمويل الاستهلاكي0.859سي اي كابيتال
فاليو0.856إي اف جي
مدينة مصر0.805إي اف جي
إي اف جي كورب0.79إي اف جي
أور للتأجير التمويلي0.79فاروس
إنماء0.759فاروس
ريفي0.7سي اي كابيتال
بالم هيلز0.638إي اف جي
بالم هيلز0.472إي اف جي
طلعت مصطفى0.411إي اف جي
أمان0.403سي اي كابيتال
بريميوم انترناشيونال0.193إي اف جي
الاجمالي38.6 

إعداد ـ المال

منتصر عبد الجابر

منتصر عبد الجابر

9:54 ص, الأثنين, 7 أغسطس 23