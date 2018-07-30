375 مليون يورو من الأهلي و الاستثمار الأوروبي لتمويل الصغيرة والمتوسطة

المال - خاص:تأكيدا على تميز وريادة البنك الأهلي المصري في مجال تمويل المشروعات ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، واستثمارا لعلاقة البنك المتميزة بالمؤسسات المالية الدولية وخاصة بنك الاستثمار الأوروبي، وقع هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري و فلافيا بالانزا المدير المسئول عن دول

المال – خاص:

تأكيدا على تميز وريادة البنك الأهلي المصري في مجال تمويل المشروعات ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، واستثمارا لعلاقة البنك المتميزة بالمؤسسات المالية الدولية وخاصة بنك الاستثمار الأوروبي، وقع هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري و فلافيا بالانزا المدير المسئول عن دول الاتحاد الأوروبي المجاورة ببنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 375 مليون يورو، حضر التوقيع غادة البيلي الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، وهشام السفطي رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، وقيادات كل من البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي .

وصرح هشام عكاشه بأن الاتفاقية تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تقع ضمن أولويات البنك المركزي المصري ويوليها البنك الأهلي المصري أهمية كبري، تماشيا مع خطة الدولة التي تستهدف تشجيع تلك الفئة من المشروعات والتي تضمن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري وتنعكس بدورها علي دفع عجلة الاقتصاد القومي .

وأعرب عن سعادته باستمرار وتطور الشراكة بين البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدا أن تلك الاتفاقية تعكس بشكل كبير ثقة بنك الاستثمار الأوروبي في البنك الأهلي بشكل خاص وفي الاقتصاد المصري بشكل عام ، مضيفا أن السياسات التي ينتهجها البنك الأهلي دائماً ما تسعي إلى دعم القطاع الخاص، والتي تركز بشكل خاص علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ وصل إجمالي محفظة البنك في هذا القطاع ما يقارب 44 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى .

وأعربت فلافيا بالانزا عن سعادتها بتوقيع اتفاقية جديدة مع البنك الأهلي المصري الذي يتمتع بشراكة طويلة الأجل مع بنك الاستثمار الأوروبي ، مشيرة إلي أن الاتفاقية ستساعد في منح التمويل اللازم للمساهمة في تطوير القطاع الخاص في مختلف محافظات مصر، كما انها ستساهم أيضا في تمكين ودعم المرأة من خلال توفير احتياجاتها من التمويل .