370 مليوناً تعويضات عن مشروعات إسكان اجتماعى تنفذها الهيئة الهندسية

رئيس الوزراء: بدء تسليم وحداتها 30 يونيو الحالى وحتى آخر ديسمبر كتبت - بدور إبراهيم أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى التى تتولى الهيئة الهندسية تنفيذها بداية من السبت 30 يوني

رئيس الوزراء: بدء تسليم وحداتها 30 يونيو الحالى وحتى آخر ديسمبر







كتبت – بدور إبراهيم



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى التى تتولى الهيئة الهندسية تنفيذها بداية من السبت 30 يونيوالجارى وحتى أخر ديسمبر المقبل.

وخلال الاجتماع الذى عقده مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المشتركة مع وزارة الإسكان فى قطاعات الإسكان، والمرافق، والطرق، تم الاتفاق على سرعة صرف التعويضات الخاصة بالمقاولين، وأكد مسئولووزارة الإسكان فى هذا الصدد أنه تم صرف 283 مليون جنيه تعويضات لوحدات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة، وهناك 370 مليون جنيه جاهزة للصرف.

وفيما يخص تنفيذ وحدات المرحلتين الأولى والثانية بمشروع «دار مصر« للإسكان المتوسط، أعلن مسئولوالهيئة الهندسية، أنه سيتم تسليم باقى العمارات تباعاً حتى آخر مارس المقبل، وأكد مسئولو وزارة الإسكان الالتزام بصرف أى تعويضات مقررة لدفع العمل بالمشروع، وتم بالفعل سداد 570 مليون جنيه.

وشدد اللواء كامل الوزير، على أنه سيتم الالتزام بمواعيد الانتهاء من وحدات الإسكان المتوسط والاجتماعى، خاصة أن هناك تعليمات رئاسية بسرعة الانتهاء منها، وأوضح أن الهيئة تتولى تنفيذ وحدات بمدن بها أعداد كبيرة من الحاجزين، مثل بدر، والعبور، وحدائق أكتوبر، وجمصة، وغيرها.

كما تم عرض موقف 246 عمارة سكنية بالحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفذها الهيئة لصالح وزارة الإسكان، وأعلن «مدبولى» الموافقة على صرف 120 مليون جنيه لدفع العمل بالموقع، وكلف اللواء كامل الوزير بسرعة الانتهاء من تلك الوحدات، آخر مارس المقبل.

شهد الاجتماع عرض موقف مشروعات المرافق والطرق التى تنفذها الهيئة، وجرى مناقشة التنسيق مع الوزارة لسرعة الانتهاء منها، ومن أهم مشروعات الطرق التى يتم تنفيذها: امتداد محور محمد نجيب، وكوبرى تقاطع الطريق الدائرى الأوسط مع طريق القاهرة/ الفيوم، ومحور ترعة الطوارىء، وتطوير طريق القطامية العين السخنة القديم، وتطوير طريق جنيفة بطول 85 كم.