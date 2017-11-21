37.7 ألف سيارة مستوردة خلال 9 أشهر

شريف عيسى تمكن وكلاء السيارات من استيراد 37 ألفًا و722 سيارة، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجارى، بحسب الإحصاءات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى. رصدت «المال» من خلال التقرير، نمو الحصص الاستيرادية للوكلاء خلال الربع الثالث بـ%38.3، بإجمالى 14 ألفًا و182 وحدة، مقارنة بالحصص ال

شريف عيسى

تمكن وكلاء السيارات من استيراد 37 ألفًا و722 سيارة، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجارى، بحسب الإحصاءات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى.

رصدت «المال» من خلال التقرير، نمو الحصص الاستيرادية للوكلاء خلال الربع الثالث بـ%38.3، بإجمالى 14 ألفًا و182 وحدة، مقارنة بالحصص الاستيرادية خلال الربع الثانى، التى بلغ إجمالى عدد السيارات المستوردة خلالها 10 آلاف و251 وحدة.

استمرت العلامة الفرنسية «رينو» في صدارة قائمة العلامات التجارية اﻷكثر استيرادًا، بإجمالى 5493 سيارة، واستحوذت هيونداى على المركز الثانى بإجمالى 4342 وحدة مستوردة.

جاءت أوبل في المركز الثالث بإجمالى 3646 وحدة، وحلت تويوتا في المركز الرابع بعد تمكنها من استيراد 3502 سيارة، فيما كان المركز الخامس من نصيب العلامة الكورية كيا بإجمالى 3049 وحدة.

احتلت نيسان المركز السادس، بإجمالى 2762 سيارة، وتوالت العلامة الأمريكية فورد بالمركز السابع بإجمالى 1833 سيارة.

واحتلت العلامة اﻷلمانية مرسيدس المرتبة الثامنة، بإجمالى 1726 سيارة مستوردة، فيما حلت فيات في المركز التاسع، بإجمالى 1381 سيارة، أما المركز العاشر فكان من نصيب فولكس فاجن، التى تمكنت من استيراد 921 وحدة.

حلت سوبارو في المركز الحادى عشر، بإجمالى 704 سيارات، تلاها سكودا فى المركز الثانى عشر، بعد تمكنها من استيراد 700 سيارة، فيما استحوذت جيب رينيجيد على المركز الثالث عشر بإجمالى 696 سيارة.

أما المركز الرابع عشر فكان من نصيب العلامة الصينية بايك سنوفا، بإجمالى 632 سيارة، بينما حلت جاك فى المركز الخامس عشر باستيرادها 613 وحدة.

جاءت شيفورليه بالمركز السادس عشر، بإجمالى 585 سيارة، أما المركز السابع عشر فاقتنصته بيجو 536 سيارة، بينما حلت سيات بالمركز السابع عشر بإجمالى 528 وحدة.

تمكنت شنجان من احتلال المركز الثامن عشر بإجمالى 485 سيارة، فيما جاءت BMW بالمركز التاسع عشر بإجمالى 353 سيارة، أما المركز العشرين فكان من نصيب أودى بإجمالى 348 وحدة.