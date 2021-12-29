37 منشأة صناعية تنفذ مشروعات توافق بيئى بقيمة 200 مليون يورو

كشف مصدر بوزارة البيئة، أن عدد الشركات المدرجة بقائمة مشروع التحكم فى التلوث الصناعى ارتفع إلى 37 منشأة بنهاية نوفمبر الماضى، بهدف تنفيذ مشروعات توافق بيئى بتكلفة 200 مليون يورو، منها 33 مشروعًا فرعيًا بتكلفة تقديرية 199.25 مليون يورو، إضافة إلى 9 أخرى بمكون المنحة، بإجمالى استثمارات 2.22 مليون يورو.

وأوضح المصدر لـ«المال» أن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى من إحدى مبادرات وزارة البيئة لتطوير الصناعة وتشجيع مبدأ الاستهلاك والإنتاج المستدام (SCP) والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.

وتابع أن الوزارة نجحت فى تدبير دعم مالى وفنى للمنشآت الصناعية، يتضمن قروضًا ومنحًا يبلغ إجمالى قيمتها 145.4 مليون يورو، مقدمة من مؤسسات التمويل الدولية لتشجيع الشركات الصناعية على التوافق البيئى وخفض معدلات التلوث.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرنامج، أبرزها إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعى بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، وتوسعات وتطوير لوحدة معالجة الصرف الصناعى، ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات.

وتابع أنه جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعى بشركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان، وآخر لتركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع أرمنت، إضافة إلى مشروعات بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية تتمثل فى إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد.

وذكر أن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى يشمل مشروعات أجهزة رصد مستمر، وربطها بالشبكة القومية للرصد، وتركيب وحدتين لإزالة الأتربة لميناء الفوسفات والصوامع، وإنشاء مخزنين للسماد وخام الفوسفات، ومشروع تركيب وحدات لغسيل الغازات لخط السوبر الفوسفات الأحادى.

وأضاف أنه سيتم إنشاء عدد من المحطات، منها محطة معالجة مياه الصرف الصناعى لإعادة استخدام %70 من المياه المعالجة بشركة الرباعية للنسجيات «فورتكس»، وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصناعى لشركة كليوباترا للملابس، وثالثة لمعالجة مياه الصرف الصناعى بشركة ديبتكس.

يذكر أن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى نجح مؤخرًا فى الانتهاء من عدة مشروعات توافق بيئى، منها تركيب مرشح نسيجى لمدخنة المبرد وآخر بمدخنة الباى باص بشركة أسمنت سيمبور العامرية.

وقال المصدر إن شركة أبوقير للأسمدة انتهت موخرًا من مشروع إنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى بطاقة 650 م3/ساعة، وإعادة استخدام %70 من المياه المعالجة، إضافة إلى الانتهاء من مشروع إنشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى بشركة المعمورة لصناعة الورق والكرتون.