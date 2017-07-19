37 مليون جنيه لرفع كفاءة ملعب القرية الأولمبية بمطروح

ملعب نادى الرجاء سيصبح ممثل المحافظة بالدورى الممتازمعتز محمودأعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن موافقة وزارة الشباب والرياضة على تخصيص مبلغ 37 مليون جنيه لرفع كفاءة ملعب كرة القدم بالقرية الأولمبية بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح ليكون ملعب نادى الرجاء ممثل المحافظة فى الدورى الممتاز المو

ملعب نادى الرجاء سيصبح ممثل المحافظة بالدورى الممتاز

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن موافقة وزارة الشباب والرياضة على تخصيص مبلغ 37 مليون جنيه لرفع كفاءة ملعب كرة القدم بالقرية الأولمبية بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح ليكون ملعب نادى الرجاء ممثل المحافظة فى الدورى الممتاز الموسم المقبل ومن المقرر اقامة اول مباراة لنادى الرجاء بملعب القرية الأولمبية.

وأضاف المحافظ أنه بعد موافقة القوات المسلحة على قيام نادى الرجاء بإقامة مبارياته بالدوى العام على ملعب القرية الأولمبية تمت مخاطبة وزير الشباب والرياضة لتوفير تكلفة رفع كفاءة الملعب وغرف خلع الملابس وقاعة للمؤتمر الصحفى ووافقت وزارة الشباب والرياضة على تخصيص مبلغ 37 مليون جنيه تمهيداً للبدء فى رفع كفاءة القرية الاولمبية قبل بداية الموسم الكروى الجديد.

وأكد محافظ مطروح أنه تم عقد اجتماع وتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة والقوات المسلحة للمرور على ملعب كرة القدم للقرية الاولمبية ومعاينة الملعب وغرف خلع الملابس والمدرجات وعرض نتائج المعانية على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

ووجه محافظ مطروح الشكر بالنيابة عن أندية مطروح للقائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربى على تلبية مطلب المحافظة الذى طال انتظارها منذ سنوات باللعب على ملاعب القرية الأولمبية للقوات المسلحة بالمحافظة.

كما وجه المحافظ الشكر للدكتور خالد عبد العزيز على دعمه الكامل للرياضة والأندية بمطروح وتوفير الاعتمادات المالية لرفع كفاءة القرية الاولمبية.

وأكد أبو زيد أنه لم يدخر جهداً فى دعم الرياضة والرياضيين بالمحافظة من خلال تلبية مطالب كل الأندية الرياضية وهو اللعب على استاد بمدينة مرسى مطروح الخاص بالقرية الاولمبية.

مؤكدا أنه قد تحقق حلم أندية مطروح باللعب وسط جماهيرها الذى يعطيها دافعا أكبر لصعود الأندية إلى الدورى الممتاز وتمثيل المحافظة تمثيلا مشرفا.

يذكر أن محافظة مطروح قامت بتوقيع توقيع بروتوكول مع المنطقة الغربية العسكرية على أن يتضمن استخدام اندية مطروح لملاعب القرية الاولمبية التابعة للقوات المسلحة.