37 شركة هندية في معرض كايرو فاشون

سمر السيدقال سيرجيب روى، مدير بالمجلس التصديرى للمنسوجات الهندية، إن 37 شركة هندية تشارك فى معرض كايرو فاشون واتكس، المنعقد خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر الجارى لعرض منتجاتها فى مجالات المنسوجات والألياف والاقمشة والغزول والاكسسوارات المرتبطة بها. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته السف

سمر السيد

قال سيرجيب روى، مدير بالمجلس التصديرى للمنسوجات الهندية، إن 37 شركة هندية تشارك فى معرض كايرو فاشون واتكس، المنعقد خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر الجارى لعرض منتجاتها فى مجالات المنسوجات والألياف والاقمشة والغزول والاكسسوارات المرتبطة بها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته السفارة الهندية اليوم بمناسبة مشاركة وفد المنسوجات الهندى فى معرض المقرر انعقاده منتصف الشهر الجارى، إن هذه المشاركة تعتبر للمرة الثانية للشركات الهندية في المعرض، لافتا إلى أن السفارة دعمت تلك المشاركة.

وأوضح أن 15 شركة قد شاركت فى العام الماضى وكانت زيارتهم ناجحة.

وتابع: “ستعرض الشركات فى المعرض أبرز منتجاتها فى قطاع المنسوجات والأقمشة والغزول والألياف والملابس الجاهزة”.

وأكد تواجد الشركات يعتبر فرصة لعقد الصفقات مع نظرائهم المصريين لتوريد منتجاتهم للسوق للمحلية بأسعار تنافسية ومزايا تفضيلية.

ولفت إلى أن المنتجات تمتاز بجودة عالية تناسب أذواق جميع المستهلكين.