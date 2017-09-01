37 رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجًا في مطروح

معتز محمود قدمت مؤسسة مصر الخير 37 رأس ماشية، ساهمت بها جمعيات خيرية لتوزيعها من خلال عدد من الجهات المعنية، على الأسر الأكثر احتياجا بالمدن، والقرى، والتجمعات الصحراوية بمحافظة مطروح. وشهد علاء أبو زيد، محافظ مطروح ذبح عدد 5 رؤوس ماشية بمجزر مرسي مطروح الرئيسى، مع استكمال

معتز محمود

قدمت مؤسسة مصر الخير 37 رأس ماشية، ساهمت بها جمعيات خيرية لتوزيعها من خلال عدد من الجهات المعنية، على الأسر الأكثر احتياجا بالمدن، والقرى، والتجمعات الصحراوية بمحافظة مطروح.

وشهد علاء أبو زيد، محافظ مطروح ذبح عدد 5 رؤوس ماشية بمجزر مرسي مطروح الرئيسى، مع استكمال ذبح هذه الأضاحي حتى آخر أيام العيد.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح مجزر مرسى مطروح الرئيسى، للاطمئنان على سير عملية ذبح الأضاحى بالمجازر الحكومية، خلال عيد الأضحى المبارك، ومدي استعداداها لاستيعاب أضاحى المواطنين، التى قرر محافظ مطروح أن تكون بالمجان للمواطنين، حفاظا على الصحة العامة والسلامة البيئية.

ومن جانبه أوضح محمد حجازى، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أنه من المقرر توزيع لحوم 37 رأس ماشية، على الأسر الأكثر احتياجا بجميع مدن محافظة مطروح، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ساهمت بها عدد من الجمعيات الخيرية .

وأضاف أنه ذبحت 15 رأس ماشية على مدار 3 أيام الأولى لعيد الأضحى، مع وصول 22 رأس ماشية خلال اليوم الرابع، ويستكمل بها العدد إلى 37 رأس توزيعها بمعرفة مؤسسة مصر الخير، ومجالس المدن ومديرية الشئون الاجتماعية والجمعيات الخيرية، على الأسر الأكثر احتياجاً بجميع مدن المحافظة حسب أعداد ونسب الأسر الفقيرة بكل مركز.