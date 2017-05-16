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368 مليون جنيه أرباح المصري لتنمية الصادرات فى 9 شهور

سهير محمدأظهرت القوائم المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات خلال الربع الثالث من العام المالي 2016/2017، ارتفاع الأرباح لتصل إلى 368 مليون جنيه بنهاية مارس 2017، وبذلك حقق البنك نموا فى الأرباح خلال 9 شهور بنسبة 22.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بالب
16 مايو، 2017 16 مايو، 2017

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سهير محمد

أظهرت القوائم المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات خلال الربع الثالث من العام المالي 2016/2017، ارتفاع الأرباح لتصل إلى 368 مليون جنيه بنهاية مارس 2017،
وبذلك حقق البنك نموا فى الأرباح خلال 9 شهور بنسبة 22.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بالبنك بنهاية مارس الماضي بمقدار4,5 مليار جنيه، لتصل إلى 15 مليارًا، بمعدل زيادة 43% خلال 9 شهور، مقارنة بإجمالى القروض في نهاية مارس 2016 بحوالى 11.5 مليار جنيه.

كما ارتفعت محفظة ودائع العملاء في بنهاية مارس بمقدار 4 مليارات جنيه، لتصل إلى 25,3 مليار بمعدل زيادة 18,6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

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