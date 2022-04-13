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365 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة 18%

حتى الآن
فاطمة إمام 4:05 م, الأربعاء, 13 أبريل 22 4:05 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

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كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% سنويا بلغت 365 مليار جنيه حتى الآن.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر – فور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة – شهادات بعائد ثابت 18% سنويا يصرف عائدها شهريا.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماع استثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 %.

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بقلم فاطمة إمام

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