«365 ايكولوجي»: 3 آليات لتفادي التداعيات السلبية لفيروس كورونا

قال المهندس اسامة بخيت ، عضو جمعية رجال الاعمال المصريين ، ومدير عام شركة ” 365 ايكولوجي” ، العاملة في مجال حلول الطاقة الذكية، إن شركته اعتمدت على 3 آليات اساسية للتعامل مع أزمة كورونا وتفادي تداعياتها وتأثيراتها السلبية.

وتقوم “365 إيكولوجي” بتوريد وتركيب أجهزة وأنظمة التدفئة والتبريد والتهوية الأعلى كفاءة للمباني العقارية والسكنية والتجارية والصناعية.

وقدمت الشركة حلول طاقة زكية للعديد من المشروعات الكبيرة منها مطار بورسعيد، واستاد القاهرة، وجامعة السويدي، وموانيء دبي، فضلا عن تقديم حلول للعديد من المباني الإدارية للبنوك والشركات والمصانع والجامعات والسلاسل التجارية والمولات.

أوضح بخيت في تصريحات لـ”المال” أن أولي هذه الآليات الثلاثة تمثلت في السماح لموظفي الشركة بالعمل من المنزل أو من مقر الشركة، بهدف تخفيض نسبة التواجد داخل مقر العمل بنسبة 50%، ما تطلب تعديل البنية المتعلقة بالعمل الذكي،وحل كافة المشاكل التي تعوق العمل من خارج الشركة مثل الانترنت والأجهزة وغيرها، لافتا إلى استمرار هذا الاتجاه حتي بعد انقضاء وانتهاء أزمة كورونا.

وأوضح أن الألية الثانية التي اعتمدت عليها الشركة هي تقليص الجدول الزمني لتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة المتعاقد عليها، وذلك بالاتفاق مع أصحابها على إنهائها بسرعة، والاستفادة من حالة عدم التزاحم الحالية ونقص كثافة العمال والمقاولين الآخرين الذين لديهم أعمال في تلك المشروعات، مما ساعدنا في التنفيذ في ظل هذه الظروف وتحقيق التباعد الاجتماعي، فضلا عن الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه من العوامل المساعدة علي انهاء المشروعات المتفق عليها بشكل عاجل، هي وجود مخزون كبير لدي الشركة من الأجهزة والوحدات المستخدمة وتحديدا من منتجات وتكنولوجيا “LG” ، لافتا إلي أن استمرار شركة “LG” بتزويد عملاءها بالاحتياجات اللازمة كان له مساهمة كبيرة في إنجاز تلك المشروعات.

وتتمتع شركة “365 إيكولوجي” بشراكة متميزة مع “LG” الكورية، نابعة من ريادتها في قطاع حلول الطاقة الذكية بمصر، عبر تقنيات “LG”، ما جعلها تتربع علي عرش أكبر موزع لتكنولوجيا الشركة الكورية في السوق المصرية.

وأوضح بخيت أن عمليات الاستيراد تتم بشكل جيد حتي الآن، لافتا إلى أنه قد يوجد بعض التأخير البسيط في الإفراج عن الشحنات، لكنه ليس تأخيرا مؤثرا.

وأشار إلي أن الآلية الثالثة تتمثل في قيام الشركة بإجراء بعض الدراسات عن السوق خلال أزمة كورونا للتعرف علي احتياجات المطورين وأوضاعهم، لاسيما أن بعضهم توقف عن العمل وأرجأ تنفيذ بعض المشروعات، نتيجة حالة الضبابية التي تسيطر علي المشهد نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف بخيت أنه تم أيضا دراسة ورصد مدى التغير علي الطلب في الحلول الذكية التي يتم تقديمها، وهل سيكون هناك تغيرا في احتياجات السوق في المرحلة المقبلة أم لا، متوقعا زيادة في الطلب علي تقديم الحلول الذكية للمباني الطبية والصحية ، حيث سيكون هناك اهتمام بحلول واحتياجات معالجة الهواء وكفاءته داخل تلك الأماكن.