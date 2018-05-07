365 ايكولوجي تطلق مبادرة لتوفير 50 % من الكهرباء المستخدمة

المال خاصأطلقت شركة " 365 ايكولوجي" مبادرة جديدة بشأن حلول الطاقة الأعلي كفاءة للمباني، بداية من التصميم والتنفيذ وكذلك خدمات ما بعد البيع.وقال المهندس "أسامة بخيت" مدير عام الشركة في تصريحات صحفية علي هامش ختام المعرض والمؤتمر الدولي للتبريد والتكييف والتدفئة والعزل الحراري والطاقة، أنه تم التع

المال خاص

أطلقت شركة ” 365 ايكولوجي” مبادرة جديدة بشأن حلول الطاقة الأعلي كفاءة للمباني، بداية من التصميم والتنفيذ وكذلك خدمات ما بعد البيع.

وقال المهندس “أسامة بخيت” مدير عام الشركة في تصريحات صحفية علي هامش ختام المعرض والمؤتمر الدولي للتبريد والتكييف والتدفئة والعزل الحراري والطاقة، أنه تم التعاقد مع المكتب الاستشاري “بي اتش سي”، لإعداد أعمال تصميم حلول الطاقة الأعلى كفاءة لمشروع مول سيتي ستار بمدينة منوف، وهو اكبر مول تجاري بمنطقة الدلتا بقدرة تبريد تصل الي 600 طن بتكنولوجيا VRF Multi V –LG.

وأضاف “بخيت” أن تكنولوجيا VRF Multi V –LG، هي تكنولوجيا يابانية، تطبقها شركة ” 365 ايكولوجي” بالسوق المحلية لتوفير الطاقة وإعادة استخدامها دون الإضرار بالبيئة

ولفت إلى أن تلك التكنولوجيا توفر نحو 50% تقريبا من فاتورة الكهرباء المستخدمة ، فضلا عن مساهمتها في خفض الانبعاثات الحرارية السيئة، مما يجعلها الأعلى كفاءة للمنشآت والمباني الإدارية والمكاتب والبنوك والمولات التجارية.

وتعتبر شركة “365 ايكولوجي” من الشركات الواعدة في تقديم حلول الطاقة الأعلى كفاءة والتي تساهم بشكل فعال في حل أزمة الطاقة، اذ تحقق هذة الحلول نفس الوظائف المستهدفة ولكن بقدر أقل من الطاقة اللازمة وتكلفة تشغيلية أقل من الحلول التقليدية.

وطبقا للتقديرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية فإن اعتماد الأساليب التي تساهم في الإستخدام الفعال للطاقة في المباني والإنارة والصناعة ووسائل النقل، يمكن أن يخفض معدل استهلاك الطاقة في العالم بمقدار الثلث بحلول عام 2050، الأمر الذي سيخفف من الانبعاث الحراري ومستوى التلوث ويوقف حدوث الاحتباس الحراري.