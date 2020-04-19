«365 إيكولوجي» تساهم في مواجهة كورونا بصيانة مجانية لأنظمة التهوية الداخلية

أعلنت شركة 365 إيكولوجي لحلول الطاقة الذكية، اليوم الأحد، عن تقديم خدمة الصيانة المجانية لمدة 3 أشهر لعملائها التجاريين على كل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC المثبتة لديهم، وذلك كجزء من مسئوليتها تجاه توعية وتثقيف المواطنين والقيام بدور فعّال في الحفاظ على رفاهيتهم وتمكينهم من التغلب بنجاح على الصعوبات والبقاء في صحة جيدة.

وقالت الشركة في بيان وصل “المال” نسخه منه إن قرار الصيانة المجانية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 في جميع أنحاء العالم.

وأكدت شركة 365 إيكولوجي على أهمية الحذر والاهتمام بشأن الصيانة المستدامة لأنظمة التهوية الداخلية التي تعد عاملاً وقائياً هاماً لتجنب انتشار الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت، أن إحدى الطرق الرئيسية للحفاظ على الصحة العامة هي استنشاق هواء نظيف لما له من تأثير على صحتنا وأدائنا وإنتاجيتنا، حيث أن غالبية الأفراد يقضون معظم أوقاتهم في أماكن مغلقة إما في المنزل أو في مكان العمل، ومع ارتفاع درجة الحرارة، سيزداد الاحتياج لأنظمة التهوية والتكييف الداخلية، لذا يجب الانتباه إلى تنقية المناخ الداخلي واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسنا.

وقال المهندس أسامة بخيت، المؤسس والمدير الإداري لـ 365 إيكولوجي لحلول الطاقة الذكية: “إن الهدف والدور الرئيسي للتهوية هو إزالة الملوثات أو التخفيف منها، لأن التلوث الميكروبي والفيروسي قد يتسرب ويكون في الهواء الذي نتنفسه، لكن إذا كان نظام التهوية يعمل بكفاءة فذلك يساهم في منع دخول المواد الضارة التي تتسبب في تدهور البيئة الداخلية، كما يقلل من تركيز الفيروسات أو البكتيريا المحمولة جواً والتي يمكن أن تسبب الأمراض المعدية”.

تحقيق أعلى مستويات تنقية الهوار

وأضاف، يجب أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين التهوية والصحة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة، وتحقيق أعلى مستويات تنقية الهواء الصحية، وتحسين الصيانة والتشغيل والنظافة لأنظمة التهوية، فهذا أمر لا بد منه لضمان إزالة ملوثات الهواء بفاعلية أو تخفيف التركيزات إلى مستويات مقبولة لصحة وراحة الأفراد.

وتابع، “نحن ندرك في 365 إيكولوجي لحلول الطاقة الذكية أن المسئولية تحتم علينا جميعاً تحسين الوضع الذي نواجه حالياً، وفي ضوء الصعوبات التي يمر بها القطاع الصحي لتلبية كافة احتياجات المصابين، بدأنا بتوفير خدمات تأجيرية لأنظمة التهوية لدينا للمساهمة في تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة بمباني القطاع الصحي الرئيسية والمستشفيات الميدانية، كما أننا قد اتخذنا الإجراءات المناسبة في جميع مواقع العمل لحماية موظفينا وعملائنا مع توفير الدعم اللازم لضمان استمرارية العمل”.

وأشار بخيت إلى أن الشركة تعمل بشكل استباقي على إنشاء مواد تعليمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مما يساعد على زيادة الوعي وتثقيف الجمهور حول كيفية الاحتياطات الصحيحة في أماكن ومواقع العمل لتحقيق الأمان والحفاظ على الصحة العامة لهم.