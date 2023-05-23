364. 47 مليار جنيه.. «نقل النواب» توافق على موازنة هيئة الطرق والكباري للعام 2024/2023

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم علي مشروع موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالي 2023/2024.

وبلغ إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالي 23/24 ، 47 مليارا و364 مليونا و34 ألف جنيه، بزيادة عن العام الحالى 22/23 قدرها 20 مليارا و993 مليونا و813 ألف جنيه بنسبة زيادة تصل لنحو 80%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري، بحضور ممثلي وزارة النقل واللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وجاءت الموازنة الجديدة مقسمة على النحو التالى: موازنة جارية قدر لها مبلغ إجمالي (3 مليارات و248 مليونا و95 ألف جنيه)، موازنة استثمارية قدر لها مبلغ إجمالي (43 مليارا و343 مليونا و360 ألف جنيه).