سيـــاســة

بالأسماء.. السيسي يصدر قرارا بتعيين 364 مندوبا مساعدا في هيئة قضايا الدولة

بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية.
المال - خاص 12:51 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 12:51 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 366 لسنة 2021 بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا في هيئة قضايا الدولة .

وبحسب مانشرته الجريدة جاء قرار الرئيس السيسي بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية المعدل والصادر في 18 من يناير 2014 وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 26/10/2020 – 15/11/2020 – 12/12/2020 وبناءًا على ما عرضه وزير العدل.

اقرأ أيضا  الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة ببغداد (فيديو)

ويشمل القرار مادتين الأولى بتعيين  364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة، والثانية تتضمن نشره في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه. 

والأسماء كالتالي:

قرار جمهوريتنزيل
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«ضربة أمنية ناجحة»… الأجهزة الأمنية تعيد طفل الغربية المختطف لأهله وتضبط الجناة

المال - خاص 2:03 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

بعد 20 عاما.. أمريكا تعلن الانسحاب الكامل من أفغانستان

المال - خاص 11:58 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

انقطاع الإنترنت في جنوب السودان بعد دعوات للتظاهر

أيمن عزام 7:59 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

طلب إحاطة في البرلمان لزيادة مراكز لقاح كورونا بعد دخول الموجه الرابعة

ياسمين فواز 6:58 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

تأجيل محاكمة أعضاء خلية هشام عشماوي إلى 14 سبتمبر

المال - خاص 5:14 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم في خلية بولاق الدكرور

المال - خاص 5:08 م, الأثنين, 30 أغسطس 21