362.7 مليون جنيه صافى الأرباح النصفية للمصري لتنمية الصادرات

– تغطية الديون غير المنتظمة 134.16%.. ومليار جنيه زيادة فى رأس المال

– ساهم فى بناء مستشفى متخصص فى علاج الحروق.. ودعم “مصر الخير” ومستشفيات جامعة أسيوط ومؤسسة بهية وأهل مصر

المال – خاص:



أعلن البنك المصرى لتنمية الصادرات، نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017، موضحا تحقيقه صافي ربح بلغ 362.7 مليون جنيه، بزيادة 109.6 مليون جنيه، بنسبة نمو 43.2 %، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.

كما أوضح أن صافي الربح المجمع بلغ 395.9 مليون جنيه، بزيادة 149.6 مليون جنيه، وبنسبة نمو 60.7%، مشيرا إلى أن صافي الدخل من العائد بلغ 513.7 مليون جنيه، بزيادة 37.4 مليون جنيه، ونسبة نمو 7.8%، كما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 132.1 مليون جنيه، بزيادة 30.9 مليون جنيه، ونسبة نمو 30.5%.

وأشار إلى أن الارتفاع نتيجة زيادة حجم أنشطة العملاء، وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية، بما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين، بما يعزز قدرتهم التنافسية.

وأضاف أن الإيرادات الأخرى بلغت 94.4 مليون جنيه، بزيادة 90.3 مليون جنيه، وأسهمت كل الزيادات السابقة في نمو صافي الدخل بنسبة 27.3%.

وأوضح أن إجمالي الأصول بلغ 40.4 مليار جنيه، مقابل 32.9 مليار جنيه في يونيو 2017، بزيادة 7.5 مليار جنيه، ونسبة نمو 22.8%، وحققت محفظة القروض والتسهيلات خلال الأشهر الستة السابقة زيادة 1.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 12.6%،

كما بلغت نسبة تغطية الديون غير المنتظمة 134.16%، في حين بلغت ودائع العملاء 34 مليار جنيه، مقابل 27.5 مليار جنيه في يونيو 2017، بزيادة 6.5 مليار جنيه، ونسبة نمو 23.8%.

وأشار إلى أنه أتم خلال الفترة السابقة بنجاح، زيادة رأس المال بقيمة مليار جنيه، وجارٍ الانتهاء من إجراءات تسجيل الزيادة، ما يعكس ثقة المساهمين، وتعزيز إستراتيجية النمو، خلال السنوات المقبلة.

ويمارس “المصرى لتنمية الصادرات” حاليًا، أنشطته من خلال شبكة فروع تضم 31 فرعًا، حتى 31 ديسمبر 2017.

وفى إطار مسئوليته المجتمعية، خلال النصف الأول من العام المالي، قدم البنك دعمًا ماديًا لمؤسسة مصر الخير، بهدف تغطية مصاريف العام الدراسي الحالي، لعدد من المدارس التى تبنى إنشائها وتطويرها، منذ العام المالي الماضي، كما أسهم في بناء مستشفى متخصص فى علاج الحروق، وقام بالتبرع لصالح مؤسسة أهل مصر للتنمية، وقدم البنك دعمًا ماديًا لصالح مستشفيات جامعة أسيوط، لتغطية احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى التبرع لصالح مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر، وعلاج سرطان الثدي.