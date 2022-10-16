3616 وحدة واردات «الملاكى» خلال يوليو

كشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالى واردات مصر من سيارات الركوب بمختلف فئاتها مسجلة نحو 3616 مركبة بقيمة بلغت 75.2 مليون دولار خلال يوليو الماضى.

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن حركة الاستيراد شبه متوقفة حاليًا بسبب القيود المفروضة على إجراءات التعاقد على الشحنات من الخارج، خاصة مع إلزام جميع المستوردين بالحصول على الموافقات الخاصة بالتمويل من قبل البنوك المحلية، علاوة على التسجيل المسبق للشحنات على منصة «ACI».

وأضاف أن تلك الإجراءات انعكست سلبًا على حجم عمليات الشركات المحلية لصعوبة التعاقد على جلب أى شحنات جديدة من عدة أشهر، فضلا عن تراجع المخزون والكميات الموجودة لدى الوكلاء الأمر الذى تسبب فى نقص المعروض داخل السوق.

وأوضح أن السيارات التى تم الإفراج عنها خلال يوليو الماضى كانت محتجزة فى الموانئ الجمركية والمناطق الحرة على خلفية الضوابط والإجراءات الخاصة بتحجيم الاستيراد، قائلًا: «الشركات والوكلاء المحليون الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم مع إجراءات التسجيل وتراخيص مراكز الصيانة تمكنوا من الإفراج عن جزء من الشحنات المحتجزة».

ووفقًا للبيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات بنسبة %75 لتصل إلى 71 مليونا و230 ألف دولار خلال يوليو الماضى، مقابل 287 مليونا و101 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.

وهبطت مبيعات السيارات «الملاكي» فى مصر بنسبة بلغت %52.5 لتصل إلى 8 آلاف و698 مركبة خلال أغسطس الماضى، مقابل 18 ألفًا و308 وحدات فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

على الجانب الآخر، بلغت صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها نحو 12 مركبة بقيمة بلغت مليونا و702 ألف و222 دولارا خلال يوليو الماضى، كان أغلبها من «الأتوبيسات» بنسبة بلغت %89.3 مسجلة نحو مليون و520 ألفًا و606 دولارات، فيما ذهب %10.7 بنحو 181 ألفًا و616 دولارا لصالح نوعيات أخرى.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى اطلعت «المال» عليه؛ فإن إجمالى صادرات مصر من السيارات توزع على 5 دول فقط؛ هى «الكاميرون، والسعودية، والإمارات، والسودان، وغانا».

واقتصنت «الكاميرون» الحصة الأكبر من صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها بنسبة بلغت %47.1 بقيمة بلغت 801.4 ألف دولار.

وجاءت «السعودية» فى المرتبة الثانية بعدما استحوذت على حصة سوقية %18.3 بنحو 311.6 ألف دولار، تلتها «الإمارات» فى المركز الثالث بحصة قدرها %11.8 بقيمة 200 ألف دولار.

وحلت «السودان» فى المرتبة الرابعة بقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر مستحوذة على حصة سوقية %11.7 بقيمة بلغت 199.6 ألف دولار، تلتها «غانا» فى المركز الخامس بحصة قدرها 11.1% مسجلة نحو 189.5 ألف دولار.