360 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 27 ألف مشروع بالمرحلة الأولى من «حياة كريمة»

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، متابعة الوزارة لكل المستجدّات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظات المرحلة الأولى والتي يتم تنفيذها في 1477 قرية بـ20 محافظة.

وقال وزير التنمية المحلية إن المرحلة الأولى بلغ عدد المشروعات التي تنفيذها والجارية حوالى 27110 مشروعات بتكلفة حوالى 360 مليار جنيه، وذلك في جميع القطاعات الخدمية للمواطن، وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والتربية والتعليم والشباب والرياضة والكهرباء والاتصالات وغيرها.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية فى 2019-2020 ” تم تنفيذها في عدد 11 محافظة في عدد 143 قرية وتم تنفيذ 616 مشروعًا بتكلفة 6 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية،

والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم نهو العمل بعدد 324 مجمعًا حكوميًّا من اجمالى 332 مجمع خدمات حكومية يتم إنشاؤها على أرض المحافظات ضمن المرحلة الأولى،

وتم تسلم عدد 251 مجمعًا ابتدائيًّا، كما تم تأثيث 168 مجمعًا حكوميًّا، وتم توصيل عدادات المياه والصرف والكهرباء بنسبة 92%.

وحول مشروعات الإدارة المحلية بمحافظات المرحلة الأولى قال اللواء هشام آمنة إنه يبلغ عددها حوالى 349 مشروعًا تتضمن 124 سوقًا- 97 موقفًا- 130 نقطة إطفاء.

وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 184 مشروعًا بنسبة 52% من إجمالي المشروعات، وجارٍ العمل على نهو عدد 167 نسبة تنفيذ 48%،

كما تم الانتهاء من تدريب الكوادر المنتقلة إلى 243 مجمع خدمات بإجمالي 6250 موظفًا، وقامت كل الجهات بموافاة وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخياراتها من الربط الإلكتروني وتم الانتهاء من أعمال تدفيع خدمات الإنترنت فائق السرعة لعدد 196 مجمعًا حتى الآن.

وأكد آمنة المتابعة الدورية من رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية عبر اجتماعات مع الوزراء والجهات المعنية بالدولة.