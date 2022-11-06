360 جنيها زيادة في أسعار القطن بمزاد الدقهلية

قفزت أسعار أقطان مزاد الدقهلية بقيمة 360 جنيها أمس ووصل سعر قنطار «جيزة 94» إلى نحو 4160 جنيها، مقابل 3800 خلال تداولات المزاد الأخير بالمحافظة نفسها فى 27 أكتوبر الماضى.

وقالت مصادر لـ«المال» إن 5 شركات عاملة فى تجارة الأقطان فازت بأقطان المزاد البالغة 4035 قنطارا، إذ اقتنصت «أبو مضاوى» نصيب الأسد بواقع 1187 قنطارا، تلاها «المجد» 949 و«الإخلاص» 532 ودلتا مصر للزيوت 642 و«يحيى رجب» 451.

وكشفت المصادر أن المزاد نُظم فى 8 نقاط تجميع بمراكز «أجا» و«شربين» و«بلقاس» و«السنبلاوين» و«ميت سويد»، مشيرة إلى أن السعر الافتتاحى للقنطار سجل 4140 جنيها، ثم ارتفع إلى 4160.

وسجلت مساحة محصول القطن المنزرعة العام الحالى 336 ألف فدان، وتركز المنظومة على تطوير وتحسين عملية تداول الأقطان، والحفاظ على نظافتها وجودتها، لزيادة تنافسيتها عالميًّا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع.

ويعد العام الحالى هو الرابع لبدء منظومة تداول القطن الجديدة ، والتى تعتمد على بيع المحصول عبر المزادات فى مراكز التجميع فى المحافظات، حسب المساحات المزروعة.