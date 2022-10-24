360 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الأقطان بمزاد الغربية

انخفضت أسعار الأقطان فى مزاد محافظة الغربية أمس الأول، ليسجل القنطار 3800 و3845 جنيهًا، بتراجع من 260 إلى 360 جنيهًا عن مثيله المنظم الأسبوع الماضى.

وأوضحت مصادر لـ«المال» أن 10 شركات اقتنصت الكميات البالغة 5192 قنطارًا، من صنفى «جيزة 97 و94»، عبر 15 نقطة تجميع فى 6 مراكز، هى المحلة، وكفر الزيات، وقطور، وطنطا، وبسيون، وزفتى.

وضمت الكيانات الفائزة كلًا من «رجب للأقطان» بواقع 815 قنطار، و«مصر لحليج الأقطان» 786 قنطارًا، و«النيل الحديثة» 598، و«المجد» 573، و«الإخلاص» 535، و«عبد المجيد» 524 قنطاراً.

وكشفت المصادر أيضاً أن شركة أبو مضاوى حصلت على 400 قنطار، و«دلتا مصر» 343، و«أبو عشيه» 317، و«الفريد» 283 قنطارًا .

وأكدت المصادر أن كميات «جيزة 94» بلغت بالمزاد 3410 قنطارات، و«جيزة 97» حوالى 1781 قنطارًا من بينها 1670 من أقطان الإكثار الذى فازت به كل من «المجد» و«أبو مضاوى» و«مصر» و«دلتا مصر»، وقطن الإكثار هى التى تستخدم بذرته فى عملية الزراعة للموسم التالي.

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على البيع من خلال نظام المزاد فى مراكز التجميع بالمحافظات حسب المساحات المزروعة.