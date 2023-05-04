360 جنيها سعر تذكرة دخول الأهرامات للسائح الأجنبي بدءًا من 1 يونيو (مستند)

قرر المجلس الأعلى للآثار، زيادة أسعار تذاكر دخول منطقة الأهرامات للسائحين الأجانب لتصل إلى 360 جنيها للسائح الأجنبى بدلاً من 240 جنيهًا حاليًا، وللطالب الأجنبى بسعر 180 جنيها بدلاً من 120 جنيها، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.

فيما تصل أسعار تذاكر الدخول إلى هرم خوفو من الداخل للسائح الأجنبى 600 جنيه بدلاً من 440 جنيهاً حاليًا، وللطالب الأجنبي 300 جنيه بدلاً من 220 جنيها، وذلك وفقًا لمنشور حصلت “المال” على نسخة منه.

وترتفع سعر زيارة أبو الهول (زيارات خاصة فقط)+ رسوم فتح الموقع للسائح الأجنبى لتصل إلى 150 جنيها بدلاً من 100 جنيها.

أما منطقة سقارة ومتحف إيمحتب فارتفع سعر التذاكر من 200 إلى 300 جنيه للسائح الأجنبي ومن 100 إلى 150 جنيها للطالب الأجنبي.

وكان المجلس الأعلى للآثار، قرر زيادة أسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف المصرية للأجانب بنسبة 50% عن الأسعار الحالية، على أن يبدأ العمل بتطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 يونيو 2023، وتشمل تذاكر دخول السائح الأجنبي، والطالب الأجنبي.

يأتى قرار تعديل أسعار التذاكر في ظل الوضع الاقتصادى الراهن وما يشهده من ارتفاع معدل التضخم والتغير في سعر الصرف.