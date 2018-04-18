36 – 40 مليار جنيه دعمًا مرتقباً للوقود فى الربع الأخير

■ جار تحديد المناطق الواعدة لطرح مزايدات «الذهب»■ وزير البترول لـ«المال»: تراجع طفيف فى الإنتاج اليومى من الخام إلى 660 ألف برميلنسمة بيومى ومعتز محمودتوقع مصدر حكومى ارتفاع قيمة دعم الوقود خلال الربع الأخير من العام المالى الجارى لتتراوح ما بين 36 الى 40 مليارجنيه، بسب

■ جار تحديد المناطق الواعدة لطرح مزايدات «الذهب»

■ وزير البترول لـ«المال»: تراجع طفيف فى الإنتاج اليومى من الخام إلى 660 ألف برميل

نسمة بيومى ومعتز محمود

توقع مصدر حكومى ارتفاع قيمة دعم الوقود خلال الربع الأخير من العام المالى الجارى لتتراوح ما بين 36 الى 40 مليارجنيه، بسبب تجاوز خام برنت العالمى السعر المحدد بالموازنة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ«المال»، أن قيمة الدعم خلال الربع الأول من 2017/2018 سجلت 23.5 مليار جنيه، ثم ارتفعت بالربع الثانى بواقع 4 مليارات الى 27.5 مليار، و33 مليارًا خلال الربع الثالث.

فيما رجح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مؤتمر ومعرض دول حوض البحر المتوسط “موك” أمس الثلاثاء، ارتفاع إجمالى فاتورة دعم الوقود عن القيمة المحددة لها بموازنة العام 2017/2018، بسبب القفزات الأخيرة فى أسعار برنت.

وبحسب تصريحات الوزير أمس، بلغت جملة فاتورة دعم الوقود 84 مليارا فى أول 9 أشهر من العام المالى الجارى.

وكانت الحكومة قدمت 110 مليار جنيه دعما للوقود فى بداية العام المالى الحالى غير أن البيان المالى للموازنة الجديدة رجح ارتفاعها الى 120 مليار بنهاية يونيو القادم.

وكشف الملا أن الوزارة تقوم حاليا بعمليات مسح ودراسة شاملة لعدد من المناطق لتحديد الأماكن الواعدة والمؤهلة لطرح مزايدة جديدة للبحث والتنقيب عن الذهب.

وقال إن “البترول” تعمل مع بعض قطاعات الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية، وبعض الخامات مثل الرمال لتصنيع الألواح الشمسية وغيرها من المنتجات، وذلك عبر الاستعانة بخبرات أجنبية.

ولفت إلى أنه جار استخراج الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لطرح المزايدات الجديدة للبحث والتنقيب، قائلا “فى حال حدوث تعطل فى موافقات تلك المناطق سيتم استبعادها ولن نطرحها”.

وأضاف الوزير أنه سيتم التخلى عن سفينة التغييز الصغرى المستخدمة فى عملية استيراد الغاز والإبقاء على الكبرى،.

وقال الوزير لـ«المال» إن حجم الإنتاج اليومى من الزيت الخام يبلغ حالياً نحو 660 ألف برميل يومياً، مضيفا أن هناك تراجعًا بسيطا فى معدلات الإنتاج دون أن يوضح الأسباب.

ووفقا لأحدث أرقام وزارة البترول، سجل متوسط الإنتاج اليومى من الخام والمتكثفات نحو 680 ألف برميل مطلع العام الجارى.

وأشار الملا إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعا فى استثمارات شركات البترول حول العالم، لا سيما بعد انخفاض أسعار خام برنت خلال الأعوام الماضية، موضحا أن المنطقة الأولى من حيث إنتاج الزيت الخام فى مصر تقع فى خليج السويس.