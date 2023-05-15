بنك «البركة» يحقق 36% نموا في الأرباح المستقلة قبل الضرائب

كشفت نتائج الأعمال المستقلة لبنك البركة خلال الربع الأول من عام 2023، استمرار البنك فى تحقيق معدلات نمو مميزة، حيث تخطت صافي الأرباح قبل الضريبة 716 مليون جنيه، بنسبة نمو 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بينما حققت صافي الأرباح بعد الضريبة 444 مليون جنيه بنسبة نمو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وجاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع في

من العائد المحقق خلال الفترة والذي بلغ 1.05 مليار جنيه بنسبة نمو 46%، كما حقق البنك هامش صافي الأرباح بواقع 5.2% خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.9% خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وبلغ إجمالى

نحو 38 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه بنسبة 7% مقارنة بنهاية عام 2022، بينما سجلت محفظة ودائع العملاء إجمالى 75.5 مليار جنيه في نهاية مارس 2023 بزيادة قدرها مليار جنيه تقريباً، مقارنة بنهاية عام 2022، وهو ما يؤكد الثقة المتزايدة التي يحظى بها البنك من جانب مختلف فئات وشرائح العملاء، الأمر الذي مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع فى نهاية مارس 2023 لتحقق 50.4% مقابل 47.5% في نهاية عام 2022.

وسجلت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للأفراد زيادة بقيمة 845 مليون جنيه بنسبة نمو 20% لتسجل 5.2 مليار جنيه فى نهاية مارس 2023، وفيما يخص محفظة تمويلات المؤسسات فقد شهدت ارتفاعا بقيمة 1.8مليار جنيه بنسبة نمو 6%، لتصل إلى 32.8 مليار جنيه فى نهاية مارس 2023، ومن خلال الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي.

وأظهرت أهم المؤشرات المالية المستقلة لبنك البركة عن الربع الأول من عام 2023 تحقيق معدل عائد على متوسط الأصول بنسبة 1.9% بينما حقق معدل العائد على متوسط حقوق الملكية نسبة 23.4%، وسجلت إجمالي الأصول فى نهاية مارس 2023 مبلغ 93.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.1 مليار جنيه بنسبة نمو 7% مقابل 87.2 مليار جنية فى نهاية عام 2022، وعلى صعيد حقوق الملكية، فقد حققت زيادة بنسبة 2% لتسجل حوالي 7.8مليار جنيه فى نهاية مارس 2023.

جدير بالذكر أن بنك البركة أطلق حزمة من المنتجات البنكية الجديدة وتتضمن شهادة الماسية بلس لمدة ثلاثة سنوات، بعائد متغير لا يقل عن 19٪ و يصرف شهريا، وحساب البركة اليومي الاستثماري للأفراد والشركات والذي يقدم عوائد تنافسية متغيرة تختلف حسب شريحة رصيد الحساب وتصل إلى 15% تحتسب يوميا وتصرف بنهاية الشهر وأخيراً وديعة بنك البركة لمدة 6 أشهر وسنة للأفراد والشركات والتي تقدم عائد تنافسي يصرف شهريا يصل إلى 14% والذي يعد من أعلى أسعار العوائد بالسوق المصرفي على منتج متوسط الأجل، وذلك ضمن جهود البنك لتلبية كافة رغبات عملائه من الأفراد والشركات.